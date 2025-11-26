fechar
Após polêmicas nos bastidores, HBO Max anuncia data de estreia de Dona Beja

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 9:44
Em um evento na última terça-feira (25), a HBO Max, finalmente, definiu a data de estreia da novela Doja Beja, protagonizada por Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças: dia 2 de fevereiro de 2026.

Foi a primeira vez que uma plataforma de streaming encarou esse desafio. A gente construiu essa cidade cenográfica no Rio de Janeiro. Um espaço de mais de mil metros quadrados, além de outros estúdios que a gente tinha. Foi um trabalho muito maravilhoso, uma viagem no tempo”, explicou a diretora sênior de produção de ficção da plataforma de streaming, Renata Rezende.

Na versão original, intitulada Dona Beija, a trama havia sido protagonizada por Maitê Proença na TV Manchete, que, na época, causou um grande barulho pelas cenas de nudez.

Os bastidores de Dona Beja foram movimentados. Segundo o Notícias da TV, o português Hugo de Sousa, que era responsável pela trama, precisou ser afastado após conflito com as atrizes Bianca Bin e Grazi Massafera. O ex-produtor executivo Erick Andrade teve seu nome levado ao compliance da empresa, além da suposta falta de produtores de elenco aos protagonistas.

