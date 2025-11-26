fechar
Celebridades |

Luciano Huck revela ainda ter desejo de concorrer para presidência: "Mudança"

O apresentador da Globo teve seu contrato renovado até 2027, mas já revelou que ainda pode seguir a carreira política no futuro; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 26/11/2025 às 11:46
Imagem de Luciano Huck
Imagem de Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Luciano Huck ainda pode ingressar na carreira política. De acordo com o apresentador, o desejo de comandar o país ainda é uma realidade e que a porta não está fechada.

Apesar da renovação do contrato com a Globo até o ano de 2027, Luciano afirmou que os anos de viagem pelo país foi uma grande motivação para seguir com o desejo de concorrer a presidência, após ver diferentes desigualdades e passar por reflexões sobre a situação atual do país.

Leia Também

Para revista Cidade Jardim, Huck contou que não se trata de algo apenas pessoal, mas um sentimento de compromisso com o Brasil.

"Rodar o país por três décadas e pensar só no bem-estar da minha família seria egoísmo. A Presidência da República não é sonho, é uma construção… O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país", contou.

Ao ser questionada sobre a visão do papel de uma primeira-dama, Angélica respondeu que "a primeira-dama do século 21 deve atuar como ponte afetiva entre governo e sociedade".

A apresentadora afirma ainda que enxerga como uma maneira de defender temas como educação, saúde mental e igualdade.

Leia também

Amiga de Ana Castela desabafa após polêmica sobre Virginia Fonseca
Celebridades

Amiga de Ana Castela desabafa após polêmica sobre Virginia Fonseca
Zé Felipe e Ana Castela aparecem para gravação de DVD em Santa Catarina
Celebridades

Zé Felipe e Ana Castela aparecem para gravação de DVD em Santa Catarina

Compartilhe

Tags