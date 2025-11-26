Luciano Huck revela ainda ter desejo de concorrer para presidência: "Mudança"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador da Globo teve seu contrato renovado até 2027, mas já revelou que ainda pode seguir a carreira política no futuro; confira

Luciano Huck ainda pode ingressar na carreira política. De acordo com o apresentador, o desejo de comandar o país ainda é uma realidade e que a porta não está fechada.

Apesar da renovação do contrato com a Globo até o ano de 2027, Luciano afirmou que os anos de viagem pelo país foi uma grande motivação para seguir com o desejo de concorrer a presidência, após ver diferentes desigualdades e passar por reflexões sobre a situação atual do país.

Para revista Cidade Jardim, Huck contou que não se trata de algo apenas pessoal, mas um sentimento de compromisso com o Brasil.

"Rodar o país por três décadas e pensar só no bem-estar da minha família seria egoísmo. A Presidência da República não é sonho, é uma construção… O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país", contou.



Ao ser questionada sobre a visão do papel de uma primeira-dama, Angélica respondeu que "a primeira-dama do século 21 deve atuar como ponte afetiva entre governo e sociedade".

A apresentadora afirma ainda que enxerga como uma maneira de defender temas como educação, saúde mental e igualdade.