fechar
Celebridades | Notícia

Esposa de Felipe Simas afirma que já orou para ator perder papel: "Fechou"

Juntos desde 2016, o casal possui três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. Mariana, esposa do ator, soltou algumas falas polêmicas durante podcast

Por Bianca Tavares Publicado em 05/11/2025 às 12:59
Imagem de Mariana e Felipe Simas
Imagem de Mariana e Felipe Simas - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A internet só fala nisso! Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas, causou polêmica na internet após fazer uma revelação contraditória no podcast PodeCrê. 

Segundo afirma no momento, ela já orou para que o ator não fosse escolhido para determinado papel. 

Leia Também

“Já teve alguns que eu orei para não acontecer. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei: ‘não sei se gostaria que ele fizesse isso’. Comecei a orar muito e a porta se fechou”, comentou.

“Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Então, quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria”, desabafou.

Leia também

Ivete Sangalo divide palco com grupo Akatu em Belo Horizonte
Celebridades

Ivete Sangalo divide palco com grupo Akatu em Belo Horizonte
Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Celebridades

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.

Compartilhe

Tags