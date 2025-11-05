Esposa de Felipe Simas afirma que já orou para ator perder papel: "Fechou"
Juntos desde 2016, o casal possui três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. Mariana, esposa do ator, soltou algumas falas polêmicas durante podcast
A internet só fala nisso! Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas, causou polêmica na internet após fazer uma revelação contraditória no podcast PodeCrê.
Segundo afirma no momento, ela já orou para que o ator não fosse escolhido para determinado papel.
“Já teve alguns que eu orei para não acontecer. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei: ‘não sei se gostaria que ele fizesse isso’. Comecei a orar muito e a porta se fechou”, comentou.
“Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Então, quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria”, desabafou.