fechar
Celebridades | Notícia

Virginia se despede de Vini Jr. antes de viagem: "Deus acompanhe"

Influenciadora publicou foto abraçada ao jogador antes da partida do Real Madrid pela Champions League; confira recado para o atleta

Por Bianca Tavares Publicado em 03/11/2025 às 12:27
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. começaram a semana trocando carinho nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (3), a influenciadora publicou uma foto abraçada ao namorado antes da viagem do jogador, que embarca para mais um compromisso internacional com o Real Madrid.

“Hoje ele viaja para jogar. Que Deus acompanhe”, escreveu Virginia na legenda do registro, que logo recebeu uma enxurrada de comentários dos fãs desejando boa sorte ao craque.

Leia Também

Vini Jr. entra em campo amanhã, às 17h, na Inglaterra, pela quarta rodada da Champions League. O confronto será contra o Liverpool, no estádio Anfield, e promete ser um dos jogos mais aguardados da fase.

A apresentadora, que está em Madri desde o fim de outubro, vem compartilhando detalhes da rotina na capital espanhola.

O namoro com o atacante foi assumido publicamente na semana passada, quando o casal publicou a primeira foto juntos em um quarto decorado especialmente pelo jogador.

Leia também

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Celebridades

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal
Celebridades

Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal

Compartilhe

Tags