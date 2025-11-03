Virginia se despede de Vini Jr. antes de viagem: "Deus acompanhe"
Influenciadora publicou foto abraçada ao jogador antes da partida do Real Madrid pela Champions League; confira recado para o atleta
Clique aqui e escute a matéria
Virginia Fonseca e Vinicius Jr. começaram a semana trocando carinho nas redes sociais.
Na manhã desta segunda-feira (3), a influenciadora publicou uma foto abraçada ao namorado antes da viagem do jogador, que embarca para mais um compromisso internacional com o Real Madrid.
“Hoje ele viaja para jogar. Que Deus acompanhe”, escreveu Virginia na legenda do registro, que logo recebeu uma enxurrada de comentários dos fãs desejando boa sorte ao craque.
Vini Jr. entra em campo amanhã, às 17h, na Inglaterra, pela quarta rodada da Champions League. O confronto será contra o Liverpool, no estádio Anfield, e promete ser um dos jogos mais aguardados da fase.
A apresentadora, que está em Madri desde o fim de outubro, vem compartilhando detalhes da rotina na capital espanhola.
O namoro com o atacante foi assumido publicamente na semana passada, quando o casal publicou a primeira foto juntos em um quarto decorado especialmente pelo jogador.