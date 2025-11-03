fechar
Celebridades | Notícia

Davi Brito se pronuncia após derrota para Sacha Bali no Fight Music Show

Após a luta no Fight Music Show 7, o ex-BBB Davi Brito agradeceu o apoio dos fãs e prometeu seguir treinando para voltar ainda mais forte

Por Bianca Tavares Publicado em 03/11/2025 às 11:21
Imagem de Davi Brito
Imagem de Davi Brito - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Depois de ser derrotado por Sacha Bali no Fight Music Show 7, Davi Brito que venceu o Big Brother Brasil, falou pela primeira vez sobre o resultado da luta.

“Acabamos de pousar agora aqui em Salvador. Demos o nosso melhor, mas não foi dessa vez. Mas vamos pra cima. Não é qualquer um que sobe lá em cima não, pai”, declarou o baiano em vídeo nas redes sociais.

Leia Também

A luta, que movimentou o público nas redes, marcou a estreia de Davi no ringue e gerou grande expectativa entre fãs e curiosos.

Mesmo com a derrota, o ex-BBB recebeu mensagens de apoio por sua determinação e pela coragem de encarar o desafio.

Leia também

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Celebridades

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal
Celebridades

Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal

Compartilhe

Tags