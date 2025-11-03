Davi Brito se pronuncia após derrota para Sacha Bali no Fight Music Show

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a luta no Fight Music Show 7, o ex-BBB Davi Brito agradeceu o apoio dos fãs e prometeu seguir treinando para voltar ainda mais forte

Depois de ser derrotado por Sacha Bali no Fight Music Show 7, Davi Brito que venceu o Big Brother Brasil, falou pela primeira vez sobre o resultado da luta.

“Acabamos de pousar agora aqui em Salvador. Demos o nosso melhor, mas não foi dessa vez. Mas vamos pra cima. Não é qualquer um que sobe lá em cima não, pai”, declarou o baiano em vídeo nas redes sociais.

A luta, que movimentou o público nas redes, marcou a estreia de Davi no ringue e gerou grande expectativa entre fãs e curiosos.

Mesmo com a derrota, o ex-BBB recebeu mensagens de apoio por sua determinação e pela coragem de encarar o desafio.

