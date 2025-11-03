Naiara Azevedo lança "Mulher Quando Termina" e inicia projeto que celebra 15 anos de carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Naiara Azevedo lança "Mulher Quando Termina", primeira faixa do projeto **Naiara15**, celebrando 15 anos de carreira e nova fase musical.

Clique aqui e escute a matéria

Naiara Azevedo inicia um novo e marcante capítulo em sua carreira com o lançamento do single “Mulher Quando Termina”, primeira faixa do projeto especial “Naiara15”, que celebra seus 15 anos de trajetória musical. O sucesso já está disponível em todas as plataformas de áudio e o clipe oficial no YouTube.

A faixa inaugura uma fase mais madura e reflexiva da artista, que busca resgatar suas origens ao mesmo tempo em que apresenta uma nova identidade musical.

Gravado no Espaço Unimed, em São Paulo, o projeto audiovisual traz um formato intimista e minimalista, evidenciando a conexão de Naiara com sua essência e com o público. A direção do vídeo é assinada por Flaney Gonzallez, enquanto a produção musical ficou sob o comando de Newton Fonseca.

A estética foi cuidadosamente pensada para destacar a emoção das canções e a força das interpretações, resultando em uma experiência visual e sonora autêntica.

Participações especiais

A celebração dos 15 anos da artista contou ainda com participações especiais de nomes como Ana Castela, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez, em uma noite inesquecível.

Composta por Matheus Candotti, Élcio di Carvalho e Lari Ferreira, “Mulher Quando Termina” aborda o fim de um relacionamento sob o olhar feminino, retratando o momento em que a mulher já decidiu seguir em frente antes mesmo do último adeus.

A letra, sensível e poderosa, reflete força, autoconhecimento e recomeço — temas que sintetizam a nova fase de Naiara.

Sobre o lançamento, a cantora comemora: “Estou muito feliz com esse primeiro lançamento. O Naiara15 é um projeto muito especial, que representa toda a minha caminhada até aqui.”

Com esse novo trabalho, Naiara Azevedo reafirma seu espaço no cenário musical e promete emocionar os fãs com uma série de novidades que celebram sua história e evolução artística.