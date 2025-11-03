Naiara Azevedo lança "Mulher Quando Termina" e inicia projeto que celebra 15 anos de carreira
Naiara Azevedo lança "Mulher Quando Termina", primeira faixa do projeto **Naiara15**, celebrando 15 anos de carreira e nova fase musical.
Clique aqui e escute a matéria
Naiara Azevedo inicia um novo e marcante capítulo em sua carreira com o lançamento do single “Mulher Quando Termina”, primeira faixa do projeto especial “Naiara15”, que celebra seus 15 anos de trajetória musical. O sucesso já está disponível em todas as plataformas de áudio e o clipe oficial no YouTube.
A faixa inaugura uma fase mais madura e reflexiva da artista, que busca resgatar suas origens ao mesmo tempo em que apresenta uma nova identidade musical.
Gravado no Espaço Unimed, em São Paulo, o projeto audiovisual traz um formato intimista e minimalista, evidenciando a conexão de Naiara com sua essência e com o público. A direção do vídeo é assinada por Flaney Gonzallez, enquanto a produção musical ficou sob o comando de Newton Fonseca.
A estética foi cuidadosamente pensada para destacar a emoção das canções e a força das interpretações, resultando em uma experiência visual e sonora autêntica.
Participações especiais
A celebração dos 15 anos da artista contou ainda com participações especiais de nomes como Ana Castela, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez, em uma noite inesquecível.
Composta por Matheus Candotti, Élcio di Carvalho e Lari Ferreira, “Mulher Quando Termina” aborda o fim de um relacionamento sob o olhar feminino, retratando o momento em que a mulher já decidiu seguir em frente antes mesmo do último adeus.
A letra, sensível e poderosa, reflete força, autoconhecimento e recomeço — temas que sintetizam a nova fase de Naiara.
Sobre o lançamento, a cantora comemora: “Estou muito feliz com esse primeiro lançamento. O Naiara15 é um projeto muito especial, que representa toda a minha caminhada até aqui.”
Com esse novo trabalho, Naiara Azevedo reafirma seu espaço no cenário musical e promete emocionar os fãs com uma série de novidades que celebram sua história e evolução artística.