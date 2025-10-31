MC Daniel se pronuncia após críticas de momento com o filho no show: "Forçado"
Depois de polêmica, o cantor precisou fazer um pronunciamento nas redes sociais para rebater os comentários sobre ser "forçado"; confira
O cantor MC Daniel veio a público após se emocionar com a participação do filho, Rás, no seu show.
De acordo com os internautas, o ato teria parecido "forçado", principalmente depois das discussões públcias com Lorena Maria, mãe do pequeno.
Nas redes sociais, o artista contou que sabia que o filho estaria no local, no entanto, não conseguiu controlar a emoção do momento.
"Primeiro, que eu levei para o show, isso é óbvio. Eu sabia que ele estava lá. Segundo que, 'Avião Sem Asa', é uma música que fala sobre saudade. A gente estava em estados diferentes e eu sinto muita saudade do meu filho. Quem tem sentimento de pai e filho, vai entender", contou MC Daniel.
Ainda nos stories do Instagram, escreveu: "Eu que tô errado de me emocionar com meu filhote, ou quem achou ruim carrega maldade no coração e quis descontar em mim?! Muito mimimi e ninguém é exemplo de nada".