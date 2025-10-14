Quem é Buzeira, influenciador preso durante ação que investiga lavagem de dinheiro?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Preso na manhã desta terça-feira (14), o influenciador Buzeira já se envolveu em diversas polêmicas nas redes sociais; conheça o criador de conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso da manhã desta terça-feira (14), após uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

A ação, realizada pela Polícia Federal, faz parte de uma investigação nacional, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia, uma parte do dinheiro recebido pelo esquema internacional pode ter sido realocado para o patrocínio de casas de apostas, as famosas "bets".

Quem é Buzeira?

Bruno ganhou fama no nicho de rifas e sorteios, especialmente de carros de luxos.

Além disso, protagonizou uma das maiores polêmicas do ano, quando arrecadou R$10 milhões dos convidados durante a brincadeira da "gravata" no seu casamento.

O momento viralizou e muitos internautas criticaram a maneira forçada que o influenciador pegou os pertences e dinheiro dos presentes.