fechar
Celebridades |

Quem é Buzeira, influenciador preso durante ação que investiga lavagem de dinheiro?

Preso na manhã desta terça-feira (14), o influenciador Buzeira já se envolveu em diversas polêmicas nas redes sociais; conheça o criador de conteúdo

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2025 às 11:55
Imagem do influenciador Burno Alexssander, conhecido como Buzeira
Imagem do influenciador Burno Alexssander, conhecido como Buzeira - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso da manhã desta terça-feira (14), após uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

A ação, realizada pela Polícia Federal, faz parte de uma investigação nacional, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia, uma parte do dinheiro recebido pelo esquema internacional pode ter sido realocado para o patrocínio de casas de apostas, as famosas "bets".

Leia Também

Quem é Buzeira?

Bruno ganhou fama no nicho de rifas e sorteios, especialmente de carros de luxos.

Além disso, protagonizou uma das maiores polêmicas do ano, quando arrecadou R$10 milhões dos convidados durante a brincadeira da "gravata" no seu casamento.

O momento viralizou e muitos internautas criticaram a maneira forçada que o influenciador pegou os pertences e dinheiro dos presentes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Walcyr Carrasco compartilha bastidores da carreira durante podcast: "Disciplina"
Celebridades

Walcyr Carrasco compartilha bastidores da carreira durante podcast: "Disciplina"
Mari Menezes se pronuncia pela primeira vez sobre relação com Gustavo Mioto
Celebridades

Mari Menezes se pronuncia pela primeira vez sobre relação com Gustavo Mioto

Compartilhe

Tags