Quem é Buzeira, influenciador preso durante ação que investiga lavagem de dinheiro?
Preso na manhã desta terça-feira (14), o influenciador Buzeira já se envolveu em diversas polêmicas nas redes sociais; conheça o criador de conteúdo
O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso da manhã desta terça-feira (14), após uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.
A ação, realizada pela Polícia Federal, faz parte de uma investigação nacional, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a Polícia, uma parte do dinheiro recebido pelo esquema internacional pode ter sido realocado para o patrocínio de casas de apostas, as famosas "bets".
Quem é Buzeira?
Bruno ganhou fama no nicho de rifas e sorteios, especialmente de carros de luxos.
Além disso, protagonizou uma das maiores polêmicas do ano, quando arrecadou R$10 milhões dos convidados durante a brincadeira da "gravata" no seu casamento.
O momento viralizou e muitos internautas criticaram a maneira forçada que o influenciador pegou os pertences e dinheiro dos presentes.