Franciny Ehlke revela planos de aumentar a família: "Meu noivo já tem um filho e quer muito que ele tenho um irmão próximo"

No podcast Elas que Assinam, influenciadora abre o jogo sobre casamento com Tony Maleh, rotina intensa e desejo de ser mãe em breve

Clique aqui e escute a matéria

Franciny Ehlke é a convidada do novo episódio do podcast Elas que Assinam, comandado por Karla e Juliana Felmanas.

A influenciadora e empresária, dona de uma das maiores marcas de beleza do país, falou sobre uma das fases mais marcantes da sua vida, revelando detalhes do casamento com Tony Maleh, com quem estava noiva desde fevereiro, e o sonho de viver a maternidade em breve.

“Estamos fazendo tudo para ontem! Quero casar este ano e ter filhos logo. Meu noivo já tem um filho e quer muito que ele tenha um irmão próximo. Mas primeiro quero casar, nem sei se vai dar tempo de fazer o vestido”, contou, em tom descontraído.

Durante a conversa, que aconteceu antes do casamento realizado no último sábado (11), Franciny também falou sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e o ritmo intenso de trabalho.

Entre compromissos, lançamentos e viagens, ela destacou o amadurecimento profissional e o desejo de se reinventar como mulher e empresária.

Com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, Franciny segue expandindo sua presença no mercado de beleza e reforça que o novo momento da vida é de conquistas e reorganização de prioridades.

O episódio completo já está disponível nas plataformas de streaming da Karla Felmanas.

