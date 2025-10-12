Isabelle Nogueira assume novo desafio e volta ao mundo dos realities como apresentadora
Ex-BBB e embaixadora do Festival de Parintins comanda o reality "A Bordo", da TV A Crítica, o mesmo programa em que foi campeã em 2018
Isabelle Nogueira, de 32 anos, está prestes a estrear uma nova fase em sua trajetória profissional. A ex-finalista do Big Brother Brasil 24 volta ao universo dos realities, desta vez no comando do programa “A Bordo”, da TV A Crítica, o mesmo em que foi campeã em 2018.
A atração, que chega à 14ª edição, acontece literalmente sobre as águas do Rio Negro, em Manaus, e coloca os participantes em desafios físicos e emocionais dentro de um iate.
O formato se tornou um sucesso regional por unir competição, cultura amazônica e entretenimento.
“Estou muito feliz com todas as realizações na minha carreira. Me identifico muito como apresentadora e é o que eu sempre sonhei em ser, ainda mais com um programa de TV ao vivo. E o telespectador do ‘A Bordo’ tem tudo a ver comigo, até porque é da minha terra e fico muito feliz de contribuir trazendo, mais uma vez, visibilidade para um produto e conteúdo único que só tem no Amazonas, que é um reality no meio do Rio Negro, produzido por uma TV genuinamente amazonense, com transmissão para todo Brasil. Estou muito grata por retornar ao reality show, mas agora no comando do programa”, contou Isabelle.
O reality será transmitido ao vivo pela TV A Crítica em toda a região Norte, além do canal no YouTube e do aplicativo A Crítica Play.
Desta vez, o elenco inclui não apenas mulheres amazonenses, mas também participantes de outros estados e homens, ampliando a diversidade do programa.
Fora das câmeras, Isabelle seguirá mostrando os bastidores da convivência entre os competidores e as provas que testam corpo, mente e emoções.
Além de apresentadora, Isabelle é empresária, escritora, dançarina e influenciadora. Em 2025, estreou como musa da Grande Rio e lançou o livro infantil As Aventuras da Cunhã, sucesso na Bienal do Rio.
Também idealizou o Festival da Cunhã, que reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena da Amazônia e impulsionou a cena cultural do estado.