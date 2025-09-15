fechar
Lorena Maria se pronuncia sobre fim do relacionamento com MC Daniel: "Triste"

Influenciadora revela como está a relação com o ex e fala sobre sentimentos após término e polêmicas ao redor do namoro que teve fim neste ano.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2025 às 11:52
Imagem de Lorena Maria e MC Daniel
Imagem de Lorena Maria e MC Daniel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria, mãe do pequeno Rás, de seis meses, filho do relacionamento com MC Daniel, abriu o jogo sobre o término com o funkeiro.

Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, Lorena afirmou que, por enquanto, a comunicação entre os dois é apenas pelo bem do filho. "Só temos conversa de pai e mãe. Por enquanto é isso. Está tudo muito recente. A gente, que é mulher, sente mais", contou.

Questionada sobre mágoas, a influenciadora disse: "Não é magoada, é triste, né? Mas é isso, vida que segue". MC Daniel complementou explicando que o fim aconteceu por divergências naturais, sem brigas ou traições.

"Foi uma decisão de ambas as partes. Percebi que a galera quis pôr um vilão, mesmo sem ter tido uma super briga ou traição", disse o cantor.

Apesar do término, ambos se esforçam para manter uma convivência saudável pelo filho.

Em agosto, Lorena comemorou os seis meses de Rás com uma festa intimista, enquanto MC Daniel registrou o momento nas redes sociais, garantindo que o bebê terá momentos com ambos os pais de forma equilibrada.

