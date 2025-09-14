Juliette fala sobre vontade de ter programa de TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ex-BBB e cantora destacou desejo de seguir carreira na televisão e celebrou parceria com Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado

Durante sua passagem pelo último dia do festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Juliette Freire comentou sobre sua participação no Saia Justa, do GNT, e revelou interesse em investir em uma carreira na televisão.

A ex-BBB e cantora disse que gostaria de comandar um programa próprio, de forma leve e espontânea.

“Eu adoro me comunicar. Acho que se eu tivesse um programa seria algo orgânico, sem muito roteiro, uma coisa divertida, com coisas que eu gosto: música, maquiagem, pessoas. Eu tenho vontade. Acho que tenho um caminho muito longo pela frente, mas estou aqui para iniciar”, afirmou.

Juliette também falou sobre a experiência de dividir a mesa do Saia Justa com Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado.

“É uma honra estar lá ao lado de mulheres maravilhosas. Cada uma traz um brilho novo e diferente. Cada uma com seu jeitinho, seu olhar, e a gente se complementa de uma forma bem legal”, destacou.