Alane Dias diz ter projetos em atuação e conclui graduação em artes cênicas
Ex-BBB conclui artes cênicas, aposta no teatro e mantém a Amazônia como inspiração central em seus projetos. Saiba mais detalhes sobre isso
Aos 26 anos, Alane Dias está finalizando a graduação em artes cênicas e vive um momento de transição para consolidar sua carreira como atriz.
Ex-participante do Big Brother Brasil, ela revelou em entrevista ao Splash, durante o festival The Town, que já tem projetos encaminhados, mas ainda mantém os detalhes em sigilo.
“Estou concluindo os meus estudos. Tenho alguns projetos, mas nada que eu possa falar muito. Estou muito feliz com a fase que estou vivendo, me reconectando com o meu eu artístico e me redescobrindo em novas formas de fazer arte”, destacou.
Com experiência no teatro desde 2018, Alane reforça sua vontade de seguir atuando nos palcos e nas telas. Natural de Belém, a artista se mudou para o Rio de Janeiro após o reality, mas garante que a ligação com suas origens permanece forte.
“Eu morro de saudade. O Pará, o Norte, a Amazônia estão muito presentes na minha vida, não só porque vou muito para lá, mas também no meu conteúdo, na forma como abordo minha linguagem nas redes sociais, como falo da Amazônia, ainda mais nesse ano da COP30 em Belém”, afirmou.
Mesmo longe fisicamente, Alane faz questão de manter viva sua identidade cultural. “No meu coração o Norte sempre está”, completou.