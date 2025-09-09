Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho em festas separadas
Cada vez mais afastados, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram festa de aniversário do filho em lugares separados e aumentam rumores sobre distância.
Virginia Fonseca e Zé Felipe parecem estar mais distantes do que nunca.
É o que dizem os internautas após a comemoração do aniversário de um ano de José Leonardo, filho do casal, ser feita em lugares separados.
Os rumores rapidamente correram na web, com diversas teorias feitas pelos internautas sobre a distância dos dois.
Como foi a comemoração?
Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou uma mesa de café da manhã especial para o pequeno, com uma decoração especial que contava com pratos de decoração com desenhos da família completa.
Em outra publicação, Virginia também se declarou para o caçula.
"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo!!! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José, com esse carisma, com essa felicidade, com essa belezaaaaaaa surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter vc e suas irmãs!!!! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações!!! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor".
Segundo o portal Terra, ainda no fim da tarde, foi a vez de Zé Felipe mostrar a comemoração aos seus seguidores, com fotos e vídeos da celebração ao lado de sua família.
Em uma publicação no feed do Instagram, o cantor também compartilhou uma homenagem para o filho. Na legenda, afirmou:
"Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida. Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo o/".