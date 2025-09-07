fechar
Onde ver o VMA 2025? Veja horário e canais de transmissão da cerimônia e red carpet

É hora de conferir os destaques da videografia musical! Confira horário e canais de transmissão do Video Music Awards 2025, incluindo red carpet.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/09/2025 às 19:34
VMA 2025
VMA 2025 - Divulgação

É noite de Video Music Awards 2025!

A tradicional premiação da MTV reconhece os grandes destaques do ano na música e nos videoclipes. Este ano, a cerimônia acontece em Nova York, com apresentação do rapper LL Cool J.

Lady Gaga e Bruno Mars são os artistas mais indicados do ano, com 12 e 11 indicações cada.

Artistas como Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Rosé e Ariana Grande também estão entre os mais mencionados nas categorias.

Onde assistir o VMA 2025? 

  • MTV (TV por assinatura) 
  • Paramount+ (streaming)
  • PlutoTV (streaming)

Haverá tradução simultânea no canal MTV Pluto TV e transmissão com áudio original no canal MTV Biggest Pop.

Que horas é o VMA 2025?

Esses são os horários de início da transmissão nos canais citados

  • Tapete vermelho (red carpet), com show do Katseye - 20h
  • Cerimônia - 21h

Quem vai se apresentar no VMA?

Estão confirmadas performances dos seguintes artistas:

  • Lady Gaga
  • Sabrina Carpenter
  • Mariah Carey
  • Doja Cat
  • Tate McRae
  • Ricky Martin
  • Post Malone
  • Busta Rhymes
  • Alex Warren
  • J Balvin
  • DJ Snake
  • sombr
  • Conan Gray
  • Jelly Roll

Três artistas serão homenageados na premiação:

Mariah Carey, com o Video Vanguard Award, Ricky Martin, com o Latin Icon Award, e Busta Rhymes, com o Rock The Bells Visionary Award.

