Onde ver o VMA 2025? Veja horário e canais de transmissão da cerimônia e red carpet
É hora de conferir os destaques da videografia musical! Confira horário e canais de transmissão do Video Music Awards 2025, incluindo red carpet.
É noite de Video Music Awards 2025!
A tradicional premiação da MTV reconhece os grandes destaques do ano na música e nos videoclipes. Este ano, a cerimônia acontece em Nova York, com apresentação do rapper LL Cool J.
Lady Gaga e Bruno Mars são os artistas mais indicados do ano, com 12 e 11 indicações cada.
Artistas como Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Rosé e Ariana Grande também estão entre os mais mencionados nas categorias.
Onde assistir o VMA 2025?
- MTV (TV por assinatura)
- Paramount+ (streaming)
- PlutoTV (streaming)
Haverá tradução simultânea no canal MTV Pluto TV e transmissão com áudio original no canal MTV Biggest Pop.
Que horas é o VMA 2025?
Esses são os horários de início da transmissão nos canais citados
- Tapete vermelho (red carpet), com show do Katseye - 20h
- Cerimônia - 21h
Quem vai se apresentar no VMA?
Estão confirmadas performances dos seguintes artistas:
- Lady Gaga
- Sabrina Carpenter
- Mariah Carey
- Doja Cat
- Tate McRae
- Ricky Martin
- Post Malone
- Busta Rhymes
- Alex Warren
- J Balvin
- DJ Snake
- sombr
- Conan Gray
- Jelly Roll
Três artistas serão homenageados na premiação:
Mariah Carey, com o Video Vanguard Award, Ricky Martin, com o Latin Icon Award, e Busta Rhymes, com o Rock The Bells Visionary Award.