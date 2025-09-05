fechar
Celebridades |

Justiça mantém condenação de Alexandre Correa em processo movido por Edu Guedes

Empresário terá que pagar R$ 60 mil ao apresentador por danos morais após falas polêmicas em podcast; decisão ainda cabe recurso futuro.

Por Bianca Tavares Publicado em 05/09/2025 às 8:54
Imagem de Edu Guedes e Alexandre Correa
Imagem de Edu Guedes e Alexandre Correa - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

O embate judicial entre Edu Guedes e Alexandre Correa ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (3).

A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do empresário, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, em uma ação movida pelo chef e apresentador.

A Justiça determinou que Alexandre deve indenizar Edu Guedes em R$ 60 mil por danos morais, valor definido após declarações do empresário em um podcast.

Para os desembargadores, as falas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e atingiram diretamente a honra e a reputação do comunicador.

Origem da disputa

A ação começou depois que Alexandre concedeu uma entrevista com comentários considerados ofensivos sobre Edu Guedes. Na ocasião, o apresentador reforçou que seu relacionamento com Ana Hickmann só teve início após o fim do casamento dela com Correa.

Leia Também

Na primeira decisão, já havia sido fixada a indenização por danos morais, mas o pedido de R$500 mil em danos materiais feito por Guedes foi rejeitado.

A defesa de Alexandre recorreu, alegando que suas falas foram apenas uma “exteriorização de sentimentos pessoais” e que ele não poderia ser responsabilizado por interpretações de terceiros.

Decisão reforçada

O relator do processo, desembargador João Francisco Moreira Viegas, manteve a condenação e destacou o impacto das falas. Segundo ele, “a utilização de linguagem chula e sexualmente explícita apenas agrava a ilicitude da conduta, que se revelou apta a causar intenso constrangimento e aviltamento à honra do recorrido”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da indenização, a Justiça determinou a divisão das custas processuais. Edu Guedes deverá arcar com 10% de honorários sobre o valor dos danos materiais que pediu e não recebeu.

Já Alexandre Correa terá que pagar 15% de honorários sobre os R$ 60 mil devidos ao apresentador.

Apesar da manutenção da condenação, a decisão ainda cabe recurso por parte da defesa do empresário.

Leia também

Paolla Oliveira comenta sobre Virginia Fonseca e destaca diferenças
Celebridades

Paolla Oliveira comenta sobre Virginia Fonseca e destaca diferenças
Luana Piovani revela flerte durante viagem: "Imagina se eu pego ele?"
FAMOSOS

Luana Piovani revela flerte durante viagem: "Imagina se eu pego ele?"

Compartilhe

Tags