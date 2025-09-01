The Town 2025: Com Travis Scott, primeiro dia tem últimos ingressos disponíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do headliner Travis Scott, 1º dia de The Town traz nomes como Filipe Ret, Lauryn Hill, Matuê, MC Cabelinho, Karol Conká, Ebony e Tasha & Tracie.

Clique aqui e escute a matéria

Faltam cinco dias para a segunda edição do The Town, em São Paulo!

O primeiro dia de apresentações está marcado para próximo sábado, 6 de setembro, com foco no rap, trap, hip-hop e funk.

Últimos ingressos disponíveis para dia com Travis Scott

Este ano, o festival traz cinco palcos, que serão ocupados no dia de abertura por artistas de peso. Travis Scott é o headliner do palco Skyline, que também conta com apresentações de Don Toliver, Burna Boy e Filipe Ret.

No palco The One, a aclamada Ms. Lauryn Hill recebe ao palco seus filhos YG Marley e Zion Marley. Também sobem ao palco Matuê, MC Cabelinho, Karol Conká convidando Ajuliacosta e Ebony.

O dia 6 de setembro também traz shows de nomes como Mc Hariel e Tasha & Tracie, além a Batalha da Aldeia Superliga - The Town acontecem no palco Quebrada.

Nos outros dias de festival o público também confere apresentações de astros como Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry, além de ativações, brinquedos radicais e outras atrações.

A venda geral de ingressos do The Town acontece exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil.

O ingresso custa R$ 975,00 (inteira) e R$ 487,50 (meia–entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência. Haverá checagem de documento que comprove o benefício de meia–entrada nas entradas do festival.