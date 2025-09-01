The Town 2025: Com Travis Scott, primeiro dia tem últimos ingressos disponíveis
Além do headliner Travis Scott, 1º dia de The Town traz nomes como Filipe Ret, Lauryn Hill, Matuê, MC Cabelinho, Karol Conká, Ebony e Tasha & Tracie.
Faltam cinco dias para a segunda edição do The Town, em São Paulo!
O primeiro dia de apresentações está marcado para próximo sábado, 6 de setembro, com foco no rap, trap, hip-hop e funk.
Últimos ingressos disponíveis para dia com Travis Scott
Este ano, o festival traz cinco palcos, que serão ocupados no dia de abertura por artistas de peso. Travis Scott é o headliner do palco Skyline, que também conta com apresentações de Don Toliver, Burna Boy e Filipe Ret.
No palco The One, a aclamada Ms. Lauryn Hill recebe ao palco seus filhos YG Marley e Zion Marley. Também sobem ao palco Matuê, MC Cabelinho, Karol Conká convidando Ajuliacosta e Ebony.
O dia 6 de setembro também traz shows de nomes como Mc Hariel e Tasha & Tracie, além a Batalha da Aldeia Superliga - The Town acontecem no palco Quebrada.
Nos outros dias de festival o público também confere apresentações de astros como Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry, além de ativações, brinquedos radicais e outras atrações.
A venda geral de ingressos do The Town acontece exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil.
O ingresso custa R$ 975,00 (inteira) e R$ 487,50 (meia–entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência. Haverá checagem de documento que comprove o benefício de meia–entrada nas entradas do festival.