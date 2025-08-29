Péricles perdeu +50kg e revela o porquê de não ter feito bariátrica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor eliminou mais de 50 kg desde 2018 sem cirurgia bariátrica, apostando em disciplina, exercícios e acompanhamento médico! Saiba mais

O cantor Péricles compartilhou detalhes de sua jornada de emagrecimento, marcada por disciplina, acompanhamento médico e atividade física. Desde 2018, ele eliminou mais de 50 kg sem recorrer à cirurgia bariátrica, opção que preferiu não seguir.

Hoje, com 170 kg distribuídos em 1,90m de altura, após já ter chegado aos 220 kg, o artista celebra mais disposição, saúde e agilidade, tanto na vida pessoal quanto nos palcos.

Em entrevista à Trip TV, Péricles contou que o ganho de peso começou ainda na juventude, quando precisou abandonar o vôlei por causa de lesões no tornozelo e no joelho. Além disso, as responsabilidades familiares pesaram: “Eu engordei muito mais porque tinha a questão do ‘filho mais velho’, que cuida de todo mundo. Acabei deixando de cuidar de mim”, relembrou.

A carreira musical também contribuiu para esse afastamento da vida saudável: “Chegou um tempo que a música toma muito da gente e não dá pra se cuidar”. A virada aconteceu em 2018, quando decidiu adotar um “tripé” de disciplina: exercícios físicos, reeducação alimentar e acompanhamento profissional. “Sem o auxílio da família e dos profissionais, eu não teria conseguido”, destacou.

Apesar de já ter recebido indicações para cirurgia bariátrica, Péricles explicou que queria trilhar outro caminho: “Coloquei na minha cabeça que, se eu engordei desse jeito, iria emagrecer assim também”. A postura inspirou fãs e gerou grande repercussão nas redes sociais, mas o cantor fez questão de lembrar que cada pessoa deve avaliar seu próprio processo.

O artista ressalta que a prioridade é a qualidade de vida. “Hoje estou mais ágil e isso potencializou meu trabalho. Faço shows de duas horas dançando e andando pelo palco inteiro”, comemorou.

Questionado sobre envelhecimento e finitude, Péricles respondeu de forma reflexiva: “Enxergo a finitude como inevitável, mas sei que posso me perpetuar nos meus filhos. A obra, a vida e a essência vão permanecer. Quando encaramos isso assim, o tema deixa de ser um tabu”.

Outro aspecto abordado na entrevista foi a relação do cantor com o dinheiro. Ele revelou que sua grande “fraqueza” é investir em cultura: “Eu adoro livros e não considero gasto, mas investimento. Sempre leio biografias, coleciono discos de vinil raros e tudo que envolve música e leitura recebe uma boa parte do meu dinheiro”, contou.