fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

MC Mirella explica acordo inusitado em seu relacionamento com Dynho Alves

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/08/2025 às 18:07
MC Mirella explica acordo inusitado em seu relacionamento com Dynho Alves
MC Mirella explica acordo inusitado em seu relacionamento com Dynho Alves - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

MC Mirella, de 27 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena, durante entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline. A cantora explicou que o casal mantém um acordo inusitado, no qual ambos podem manifestar interesse em outras pessoas, desde que haja conversa prévia e consentimento mútuo.

“O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Se algum de nós sente vontade de fazer alguma coisa, a gente conversa antes. Aí decidimos juntos se isso vai acontecer ou não. Ainda não chegamos nesse ponto, mas é um exemplo do nosso acordo”, disse Mirella.

A funkeira ainda explicou que ambos possuem “vouchers”, permitindo que o outro use o mesmo direito, garantindo equilíbrio e transparência na relação.

O casal oficializou a união em fevereiro de 2021, se separou menos de um ano depois e reatou em abril de 2023. Desde então, deram as boas-vindas à primeira filha, Serena.

Mirella participa atualmente do reality Rancho do Maia, onde já havia chamado atenção por sua proximidade com outros participantes em edições anteriores.

O post MC Mirella explica acordo inusitado em seu relacionamento com Dynho Alves foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

MC Mirella posa nua e usa emoji minúsculo para esconder parte íntima
Famosas peladas

MC Mirella posa nua e usa emoji minúsculo para esconder parte íntima
MC MIRELLA ESTÁ GRÁVIDA? Quem é o NAMORADO de MC MIRELLA? Saiba tudo
MC MIRELLA GRÁVIDA

MC MIRELLA ESTÁ GRÁVIDA? Quem é o NAMORADO de MC MIRELLA? Saiba tudo

Compartilhe

Tags