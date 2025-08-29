David Luiz é acusado de intimidar ex-amante citando Eliza Samudio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Karol Cavalcante, suposta ex-amante de David Luiz, relatou à polícia intimidação, ameças e oferta de R$100 mil do jogador em troca de silêncio.

Clique aqui e escute a matéria

David Luiz, jogador do Pafos, do Chipre, segue envolvido em polêmicas extracampo.

O zagueiro, que já foi peça importante da Seleção Brasileira, teria oferecido dinheiro e intimidado sua suposta amante para impedir a exposição do relacionamento dos dois.

David Luiz teria oferecido dinheiro e intimidado ex-amante

Segundo boletim registrado pela vítima, Karol Cavalcante, o atleta teria enviado mensagens em tom ameaçador, mencionando inclusive o episódio de Eliza Samudio, ex-modelo assassinada em 2010.

"Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento", teria escrito o jogador, segundo o UOL.

Além disso, segundo o portal Leo Dias, o jogador teria oferecido R$ 100 mil à ex-amante para silenciá-la.

Karol revelou às autoridades que se relacionou com David Luiz em julho, quando ele atuava pelo Fortaleza.

Sua negação em formar um “trisal” com o jogador, como proposto por ele, teria desencadeado perseguições e ameaças.

O portal revela ainda que há medidas protetivas em efeito que impedem David de chegar a uma distância de menos de 100 metros de Karol.

Além disso, o jogador está proibido de manter contato com a moça ou veicular fotos dela nas redes sociais.