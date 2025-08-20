fechar
"Um mês de saudade": Gilberto Gil homenageia Preta Gil

Um mês após a morte de Preta Gil, Gilberto Gil presta homenagem e relembra a luta da filha contra o câncer de intestino. Veja postagem

Por Alice Lins Publicado em 20/08/2025 às 10:34
Gilberto Gil ao lado da filha, Preta Gil
Gilberto Gil ao lado da filha, Preta Gil - Reprodução/Redes Sociais

Nesta quarta-feira (20), a morte de Preta Gil completa um mês. Gilberto Gil, 83, usou as redes sociais para homenagear a filha com uma breve mensagem: "Um mês de saudade".

Em entrevista recente ao Fantástico, o cantor falou sobre a luta de Preta contra o câncer de intestino, doença que ela enfrentou por quase três anos. Nos últimos meses, a artista chegou a buscar tratamento nos Estados Unidos.

"Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia", disse Gil.

O músico destacou ainda a intensidade afetiva da filha e a dificuldade em lidar com a perda:

"Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande".

Preta Gil faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, em decorrência de complicações da doença. O velório reuniu milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde familiares, amigos e admiradores prestaram as últimas homenagens.

