"Um mês de saudade": Gilberto Gil homenageia Preta Gil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um mês após a morte de Preta Gil, Gilberto Gil presta homenagem e relembra a luta da filha contra o câncer de intestino. Veja postagem

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (20), a morte de Preta Gil completa um mês. Gilberto Gil, 83, usou as redes sociais para homenagear a filha com uma breve mensagem: "Um mês de saudade".

Em entrevista recente ao Fantástico, o cantor falou sobre a luta de Preta contra o câncer de intestino, doença que ela enfrentou por quase três anos. Nos últimos meses, a artista chegou a buscar tratamento nos Estados Unidos.



"Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia", disse Gil.

O músico destacou ainda a intensidade afetiva da filha e a dificuldade em lidar com a perda:



"Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande".

Preta Gil faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, em decorrência de complicações da doença. O velório reuniu milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde familiares, amigos e admiradores prestaram as últimas homenagens.