Audiência de custódia de Hytalo Santos acontece neste sábado (16)

Investigado por exploração sexual infantil e tráfico de pessoas, influenciador foi preso em Carapicuíba e deve passar por audiência online sábado

Por Alice Lins Publicado em 15/08/2025 às 22:12
Hytalo Santos, influenciador
Hytalo Santos, influenciador - Reprodução/Redes Sociais

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, passarão a noite detidos e serão apresentados à Justiça neste sábado (16), entre 8h e 9h, em audiência de custódia online. A informação foi confirmada pelo delegado Fernando David, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública.

Presos na manhã desta sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, eles são investigados pela Justiça da Paraíba por suspeita de exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas. Segundo o delegado, havia informações de que o casal planejava deixar o país. Na operação, foram apreendidos um carro e oito celulares.

O Ministério Público da Paraíba afirma que as investigações buscam combater o tráfico humano em âmbito estadual e que o vazamento de informações sigilosas tem colocado vítimas em risco.

Mandados de prisão e busca foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, após a suspeita de que Hytalo tentava obstruir as investigações retirando equipamentos de sua residência em João Pessoa.

A defesa do influenciador classificou a prisão como “ilegal”, negou qualquer tentativa de fuga e afirmou que irá adotar medidas judiciais, incluindo possível pedido de habeas corpus, para garantir os direitos de Hytalo.

Confira a nota da defesa de Hytalo Santos na íntegra

A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.

Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada.

Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.

Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.

A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.

