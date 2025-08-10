Qual é o estado de saúde de Faustão hoje, 10/08? Médico revela: "Chances são mínimas"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 75 anos, Faustão segue internado em São Paulo, intubado e sob cuidados intensivos após complicações de uma infecção bacteriana.

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde maio.

A internação ocorre devido a uma infecção bacteriana grave que evoluiu para o quadro de sepse, deixando o comunicador em estado delicado.

Qual o estado de saúde de Faustão?

De acordo com o cardiologista Elisiário Júnior, que falou no podcast ielcast, Faustão está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depende de ventilação mecânica para respirar.

Segundo Elisiário, Faustão está com uma infecção causada por bactérias resistentes, o que justifica a internação prolongada. Ele necessita de medicamentos para manter a pressão arterial estável e de antibióticos potentes. “As chances do Faustão são mínimas”, afirmou o cardiologista, destacando a gravidade do quadro, classificado como 9,5 em uma escala de zero a dez. Vale lembrar que Elisário não faz parte da equipe que acompanha o apresentador.

Nos últimos dias, Faustão passou por duas cirurgias complexas em sequência: em 6 de agosto, recebeu um transplante de fígado, seguido no dia 7 por um retransplante renal, planejado há cerca de um ano. Ambos os órgãos vieram de um único doador, um familiar próximo, o que evitou que o apresentador precisasse entrar na fila de espera para transplantes.

O boletim médico mais recente, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, que acompanha Faustão no hospital, informa que o tratamento segue focado no controle da infecção, reabilitação clínica e nutricional, mas não há previsão de alta. O quadro permanece instável e preocupante, confirmando a gravidade que cerca a recuperação do apresentador.

A família do comunicador tem se mantido unida e vem recebendo apoio de fãs e amigos. Recentemente, o filho caçula fez uma homenagem emocionante, demonstrando carinho e esperança pela melhora do pai.