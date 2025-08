Lucas Guimarães não está falando com amigos após término com Carlinhos Maia, diz site

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o fim do casaento com Carlinhos Maia, o influenciador Lucas Guimarães some das redes e preocupa amigos com silêncio absoluto.

Após término, silêncio de Lucas Guimarães causa estranheza.

Desde que anunciou o fim do casamento com Carlinhos Maia, o apresentador do "Eita, Lucas" optou por um afastamento completo das redes sociais, deixando amigos e fãs preocupados com seu silêncio, revela site.

Término de Lucas e Carlinhos surpreendeu o público



Segundo o Metrópoles, o influenciador não tem respondido mensagens nem atendido ligações, o que levantou o alerta entre pessoas próximas.

A separação, tornada pública no último sábado (26/7), foi comunicada através de um post conjunto nas redes sociais, com registros antigos do casal e um apelo por respeito e compreensão, pontua o site.

Juntos há 15 anos e casados oficialmente desde 2019, Lucas e Carlinhos pegaram muitos seguidores de surpresa com o anúncio.

O sumiço repentino de Lucas, após o comunicado, intensificou especulações sobre seu estado emocional.

Amigos próximos afirmam estar tentando contato sem sucesso, preocupados com o isolamento do influenciador, que até agora não deu sinais de retorno à vida pública.

"Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar", disseram no post do anúncio.







