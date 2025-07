Noiva de Oruam desabafa nas redes enquanto rapper segue preso no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após ter a prisão preventiva decretada no dia 23 de julho, o rapper Oruam segue preso no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi indiciado por associação ao tráfico de drogas e tem seu nome ligado ao Comando Vermelho.

A prisão aconteceu após um episódio envolvendo um menor de idade em sua casa, no bairro do Joá, onde o artista teria resistido à abordagem policia.

Com um histórico de acusações anteriores, a Justiça justificou a prisão com base em "fortes indícios" de envolvimento com o tráfico, alegando que a medida visa garantir a ordem pública.

Em meio à repercussão do caso, Fernanda Valença, noiva do cantor, fez um desabafo nas redes sociais.

"Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Sem você aqui minhas noites se transformaram em dia. A saudade cada vez aperta mais. Eu te amo tanto! Tanto!", escreveu ela em um post no Instagram, visivelmente abalada com a ausência do companheiro.

Apesar da situação judicial, a equipe de Oruam manteve os planos de divulgação do novo álbum do artista. Ainda na última terça-feira (29), foi revelada a capa do disco, assinada por Igor Vargas.

O projeto contará com 12 faixas e traz uma estética que, segundo a equipe, representa o "julgamento público" sofrido por Oruam. A arte mostra o rapper cercado por microfones, câmeras e armas.

Entre as músicas que estarão no disco estão “Cabelo Vermelho”, “Diretamente do RJ”, “Manifesto”, “Cicatrizes da Guerra” e a faixa gospel “Salmo 121”. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025, embora a equipe ainda não tenha se manifestado sobre um possível adiamento.

Confira a arte do novo projeto do artista: