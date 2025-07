Gabriel Medina aparece com ex de Zé Felipe e fãs apontam novo romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Gabriel Medina e Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, foram vistos em clima de intimidade durante o show do Thiaguinho no Tardezinha, em Campinas, no último sábado (26).

A página Segue a Cami divulgou registros dos dois nos bastidores do evento, reforçando os rumores de um novo casal no pedaço.

A aproximação entre eles não é recente. Desde o fim de junho, os dois vêm sendo flagrados em diferentes ocasiões. Medina esteve na festa de aniversário de Isabella, jantaram com amigos e curtiram um show do rapper Veigh juntos.

Tati Machado fala pela primeira vez sobre a morte do filho e se emociona: "Não é algo que se cura"

Rafa Kalimann e Nattanzinho gastam R$ 10 mil em livros decorativos para casa nova Leia Também

Os dois também publicaram fotos comendo a mesma sobremesa, o famoso “morango do amor”, no mesmo lugar e no mesmo horário. Coincidência? Os seguidores acham que não.

Vídeo mostra Medina e Isabella trocando carinhos no camarote do Tardezinha



Durante o evento de sábado, vídeos mostraram os dois em um camarote, bem à vontade e trocando carinhos. Isabella e Medina pareciam alheios aos olhares ao redor, o que só aumentou os boatos de que o romance está mesmo engatado.

Isabella ficou conhecida após o término polêmico com Zé Felipe em 2020. Na época, ela sugeriu uma traição e chegou a responder a um internauta com a frase: “Depois de ter levado uns chifres, é o mínimo que eu poderia fazer, né? Vamos brincar de vida, cada um cuidando da sua!”.