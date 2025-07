Oruam é considerado um detento de alta periculosidade, segundo a polícia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor foi preso na última terça-feira (22) com sete acusações criminais. Classificação policial de periculosidade é usada para monitorar detentos.

Detido no Rio de Janeiro deste a última terça-feira (22), o rapper Oruam foi rotulado pela Polícia Civil como um preso de alta periculosidade.

Essa é a terceira categoria mais severa da escala usada pela Polinter, utilizada para monitorar detentos.

A classificação considera critérios como reincidência, uso de violência, gravidade dos delitos e suspeitas de envolvimento com o crime organizado.

Prisão de Oruam foi validada em audiência de custódia

Mais conhecido pelo nome artístico de Oruam, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi indiciado por, supostamente, ter interferido em uma operação policial que visava apreender um menor acusado de tráfico e roubo, como afirmam as autoridades. As informações são do SBT.

Ele responde a sete acusações criminais: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

A prisão do artista de 25 anos foi validada pela Justiça em audiência de custódia realizada na última quarta-feira (23).

Atualmente, ele está preso no presídio de Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó.C

A defesa de Oruam, em nota ao portal Leo Dias, afirmou que ele se apresentou espontaneamente às autoridades e rejeita qualquer ligação com grupos criminosos. Segundo a equipe, o cantor está sendo alvo de especulações sem fundamento.