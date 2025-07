Evandro Mesquita revela perrengue inusitado em gravação de ‘Os Normais’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evandro Mesquita, vocalista do Blitz, revelou um perrengue que passou durante as gravações da sua participação na série “Os Normais” (2001).

O ator falou sobre a situação inusitada que o marcou durante o programa “Que História É Essa, Porchat?” dessa terça-feira (22).

Segundo Mesquita, ele havia feito um tratamento no dentista no dia da gravação da série. O tratamento consistia em colocar um molar provisório para fazer o implante dentário permanente depois.

O ator e cantor explicou que decidiu mascar um chiclete para passar o efeito da anestesia, mas a ideia não ajudou.

Ele contou que, com a ideia de forçar a mordida para "encaixar" o dente provisório novamente, trincou os dentes.

Na cena que iriam gravar, os personagens comiam bobó de camarão.

Evandro Mesquita revela que perdeu o dente durante gravação

"A cena estava rolando na mesa com Danielle Winits, Fernanda Torres e o Luiz Fernando [Guimarães]. A anestesia já tinha melhorado e na cena rolava uma discussão com os personagens. Senti um objeto não identificado entre o camarão e a minha língua. O dente sambava na minha boca. Eu tentava disfarçar o dente solto. Engoli o camarão, mantive o dente na boca e dei uma pegada ninja, escondendo o dente no bolso", relatou.

"Ninguém notou. Consegui encaixar o dente. Na próxima cena, era tipo um jogo da verdade com espátula, e batia na cabeça quem errava. As duas brigando [Fernanda e Danielle]. Se engalfinham e vão ao chão. Minha cena era separar as duas. Ao separá-las, meu dente pulou antes", completou Evandro Mesquita.

Ele disse ainda que o dente pulou e ele o viu caindo.

"Tinha que separar as duas e procurando o dente ao mesmo tempo. Não achei o dente. Mas aí a Nanda levanta do chão com o dente preso no cabelo. Tirei o dente e o coloquei no bolso", completou o ator e música, divertindo o apresentador Fábio Porchat.