Katy Perry quase cai durante voo em borboleta gigante em show; veja vídeo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cantora passou por falha técnica durante show realizado nos Estados Unidos com a turnê "The Lifetimes Tour". Momento foi registrado em vídeo

Clique aqui e escute a matéria

Katy Perry passou por um susto devido a uma falha técnica durante um show da sua turnê “The Lifetimes Tour” em San Francisco, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (18).

A cantora quase caiu durante um voo em uma estrutura de borboleta gigante que ficava sob o público.

A falha aconteceu enquanto Katy cantava o hit “Roar”. Enquanto sobrevoava pela plateia, a estrutura caiu alguns centímetros e quase derrubou a artista.

Confira:

Katy Perry’s tour prop malfunctions midair. pic.twitter.com/Fu8bPYhfWy — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

Depois do susto, a cantora rapidamente se recompôs e seguiu com a apresentação.

Katy Perry está em turnê para promover seu sétimo álbum, “143”, lançado em 2024. Ela passará pelo Brasil no festival The Town no dia 14 de setembro, em São Paulo.