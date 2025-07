Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira se diz vítima de ataques desumanos nas redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ruth nega ter negociado seguro e afirma que divisão do valor foi determinada pela Justiça; mãe de Marília Mendonça afirma estar sendo atacada.

Clique aqui e escute a matéria

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se pronunciou , nesta quinta-feira (17) por meio de seu advogado, Robson Cunha, após ser alvo de críticas nas redes sociais.

Ela nega ter negociado valores do seguro pago pela morte da cantora e afirma estar sendo vítima de ataques injustos, como destaca o Notícias da TV.

Caso Marília Mendonça: Ruth Moreira se defende de acusações

Segundo a defesa, as acusações são baseadas em recortes distorcidos e fora de contexto, revela o Notícias da TV.

"É inadmissível que dona Ruth seja alvo de julgamentos desumanos e narrativas distorcidas, sustentadas por recortes parciais de conversas sensíveis, completamente descontextualizados", declarou Cunha, reforçando que existem documentos e decisões judiciais que desmentem as insinuações.

"O luto merece respeito. A verdade prevalecerá", continua a nota enviada ao portal Splash, do UOL.

Após o acidente aéreo que vitimou Marília e outros quatro tripulantes, foi paga uma apólice de aproximadamente R$ 11 milhões.

Segundo as acusações dos familiares das demais vítimas, Ruth teria exigido ficar com metade do valor total.

"O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes", afirmou Ruth.

Segundo a mãe de Marília, a divisão do seguro teria sido estipulada dessa forma por decisão judicial, e não por imposição dela.

Além de Marília, morreram no acidente o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abiceli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia.