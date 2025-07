Novo áudio de Ruth, mãe de Marília Mendonça, expõe contradição sobre dinheiro do seguro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Divisão do seguro do acidente que vitimou Marília Mendonça segue causando polêmica após divulgação de áudio de Ruth Moreira, mãe da cantora.

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, tem sido alvo de muitas discussões nesta segunda-feira (14/07).

Tudo começou com a divulgação de um áudio que contradiz sua versão sobre a partilha do seguro relacionado ao acidente aéreo que vitimou sua filha e outras quatro pessoas.

A gravação, exibida pelo programa Fofocalizando, do SBT, foi feita por Fernanda Costa Souza, viúva de Henrique Bahia, produtor da artista, como revela o site Metrópoles.

Áudio contradiz versão de Ruth Moreira no Fantástico

No áudio, Fernanda pede que o valor do seguro seja dividido de maneira igualitária entre as famílias dos envolvidos no acidente.

Apesar disso, em entrevista exibida no último domingo (13) pelo programa global Fantástico, Dona Ruth afirmou não ter tratado do assunto diretamente com os parentes das demais vítimas.

Ainda segundo a reportagem do Fofocalizando, além de não atender ao apelo da viúva, Dona Ruth teria encerrado o contato e orientado que qualquer questão fosse resolvida com advogados, bloqueando Fernanda em seguida.

A situação reacendeu o debate sobre a divisão do valor, estimado em cerca de 2 milhões de dólares no total.

Familiares dos demais ocupantes da aeronave defendem que o montante seja repartido de forma igualitária, considerando que todas as vítimas estavam no mesmo voo a trabalho.

