Virginia faz comentário curioso na foto de suposto affair

Virginia Fonseca voltou a agitar a internet após deixar um comentário sugestivo na foto de Duda Freire, influenciadora apontada como seu suposto novo affair.

Na imagem, Duda aparece usando um vestido branco, e Virginia não deixou passar despercebido.

"Para onde você tá indo? Eu tenho ciúmes, viu", escreveu ela, despertando alvoroço entre os seguidores, segundo matéria do Terra.

As especulações ganharam força após a influenciadora anunciar o fim de seu casamento com Zé Felipe, em maio, com quem teve três filhos.

Coincidentemente, Duda também terminou recentemente seu relacionamento com João Victor, amigo próximo de Zé Felipe.

Para frear os burburinhos, Virginia e Duda publicaram um vídeo juntas, onde aparecem rindo dos rumores.

Duda Freire, é goiana e já conquistou grande destaque nas redes sociais. Com apenas 19 anos, ela soma mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e ultrapassa 1 milhão no Instagram.

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram sua separação em maio de 2025, pouco tempo depois da participação polêmica da influenciadora na CPI das Bets.