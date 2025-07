Sabrina Sato elogia atual namorada do ex-Duda Nagle; saiba quem é Mariane Heller

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Duda Nagle está em um novo relacionamento com a nutricionista funcional Mariane Heller

O casal oficializou o romance publicamente em 10 de julho, após publicar registros juntos nas redes sociais.

Sabrina comentou positivamente em uma publicação de Mariane, demonstrando apoio à nova fase do ex. "Viva o amor! Viva vocês! Toda a felicidade do mundo!", escreveu ela no post.

Quem é Mariane, namorada de Duda Nagle?

Mariane Heller, natural de Porto Alegre (RS), atua nas áreas da nutrição presencial e online entre sua cidade natal e São Paulo, destaca matéria do Notícias da TV.

Recentemente, o ator esteve na região Sul para conhecer a família da nova companheira gaúcha e compartilhou momentos descontraídos com amigos e parentes dela.

O relacionamento dos dois foi muito bem recebido por Sabrina Sato, ex-esposa do ator e mãe da filha dele, Zoe.

Antes de Mariane, Duda teve um breve namoro com a corretora Michele Balsamão, encerrado em abril.

Na ocasião, a equipe dele afirmou que, apesar do término, os projetos em comum e a amizade entre eles continuavam.