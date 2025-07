"Nunca foi sobre peso": Thais Carla comenta sobre bariátrica após comentários negativos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Após perder 52 kg com uma cirurgia bariátrica, Thais Carla voltou a se posicionar publicamente sobre a trajetória e reforçou compromisso com o movimento body positive.

Conhecida por seu ativismo na luta contra a gordofobia, a influenciadora e dançarina respondeu às críticas de que teria abandonado a causa, afirmando que a transformação física não enfraquece a militância, pelo contrário, amplia a compreensão sobre o tema.

"A luta contra a gordofobia continua e, agora, mais do que nunca, entendo que ela vai além do tamanho do corpo", escreveu Thais nas redes sociais. Ela destacou que a decisão pela cirurgia foi motivada por questões de saúde, sem abrir mão da autoestima nem da representatividade: "Quero inspirar outras pessoas a fazerem suas escolhas com consciência e sem medo de julgamentos".

A influenciadora também acaba de lançar a autobiografia, "Gorda, Livre e Poderá", em que compartilha sua trajetória como artista e ativista. A obra marca uma nova fase na carreira e reafirma o engajamento com temas como empoderamento, liberdade e respeito.

Além do livro, Thais está produzindo um micro documentário que mostrará os bastidores da cirurgia bariátrica e o impacto emocional da mudança. O projeto tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde, corpo e autonomia, trazendo uma perspectiva pessoal e política sobre o processo de transformação.