fechar
Unha | Notícia

4 cores de esmalte de longa duração para unhas impecáveis no dia a dia

Descubra cores de esmalte de alta durabilidade que deixam suas unhas impecáveis no dia a dia e aposte em tons práticos, modernos e resistentes!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/11/2025 às 10:01
Imagem de unhas com esmalte com glitter de longa duração.
Imagem de unhas com esmalte com glitter de longa duração. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Clique aqui e escute a matéria

Manter as unhas bonitas durante toda a semana é um desafio para muitas mulheres, a rotina corrida, tarefas domésticas, trabalho e até o uso constante do celular podem comprometer a durabilidade do esmalte.

Por isso, escolher cores que além de versáteis também tenham boa fixação e acabamento resistente faz toda a diferença para garantir mãos impecáveis todos os dias.

Algumas tonalidades funcionam especialmente bem para o dia a dia porque combinam elegância, praticidade e cobertura consistente, mesmo em esmaltes de longa duração.

Se você também ama unhas bem feitas, mas quer praticidade e resistência, selecionamos 4 cores de esmalte que unem elegância e performance, perfeitas para quem deseja um visual alinhado, moderno e que combina com qualquer ocasião.

4 cores de esmalte que unem estilo, durabilidade e facilidade de manutenção

1. Nude

O nude é aquele esmalte que combina com tudo e parece estar sempre na moda. Para o dia a dia, ele é imbatível: discreto, sofisticado e com a vantagem de disfarçar pequenas lascas, mantendo a aparência de unha recém-feita por mais tempo.

Além disso, é uma cor democrática, existem nudes rosados, amarelados, acinzentados e mais quentes. Ou seja, é fácil encontrar um tom que valorize seu tom de pele e entregue aquele visual polido, limpo e elegante.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte que valorizam mulheres elegantes de personalidade

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por que dura mais: Cores claras tendem a evidenciar menos os desgastes do dia a dia, mantendo a esmaltação bonita mesmo após alguns dias de uso intenso.

2. Vermelho intenso

O vermelho é um dos maiores símbolos de feminilidade e poder. E, ao contrário do que se imagina, os tons mais fechados e profundos de vermelho costumam ter excelente durabilidade.

Principalmente quando possuem acabamento cremoso ou gel-like. Essa cor é ideal para quem ama unhas impactantes, mas não abre mão de resistência.

Leia Também

O vermelho intenso combina com looks casuais ou formais e mantém o charme mesmo quando começa a perder um pouco do brilho natural.

Por que dura mais: Pigmentos mais escuros geralmente têm maior fixação e aderem melhor à unha, criando uma película mais resistente.

3. Esmaltes com glitter

Se a sua prioridade é durabilidade, o glitter é praticamente imbatível. Ele cria uma camada firme e resistente, que permanece intacta mesmo em rotinas agitadas. Além disso, traz um brilho único, que transforma até o visual mais básico.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes que combinam com dias quentes

O glitter pode ser usado sozinho para um efeito glamouroso ou combinado com esmaltes cremosos para dar profundidade e, em ambos os casos, tende a durar muitos dias sem descascar.

Por que dura mais: A textura do glitter fixa com mais força na superfície da unha, dificultando o desgaste e mantendo o esmalte bonito por muito mais tempo.

4. Preto

O esmalte preto é sinônimo de estilo, personalidade e elegância minimalista. E, apesar de ser uma cor escura, ele se mantém firme por dias quando aplicado com uma boa base e top coat.

O preto combina com qualquer estação e cria um contraste lindo com acessórios dourados ou prateados. É perfeito para quem busca um visual atual, limpo e com toque fashionista.

Leia Também

Por que dura mais: O esmalte preto costuma ser mais espesso e com alta pigmentação, formando uma cobertura resistente e uniforme.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

Mari Maria Makeup anuncia lançamento de nova edição natalina
Beleza

Mari Maria Makeup anuncia lançamento de nova edição natalina
4 perfumes do Boticário super elegantes perfeitos para encontros românticos
perfumes boticário

4 perfumes do Boticário super elegantes perfeitos para encontros românticos

Compartilhe

Tags