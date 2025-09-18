fechar
Unha | Notícia

5 dicas infalíveis para fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Com essas cinco dicas, você garante unhas bonitas e bem cuidadas por vários dias, sem precisar correr para os retoques de última hora

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 15:59
Unha em gel
Unha em gel - Reprodução/Pinterest

Nada mais frustrante do que sair da manicure ou terminar de pintar as unhas em casa e, em poucos dias, ver o esmalte descascando.

Mas com alguns cuidados simples é possível prolongar a durabilidade da esmaltação e manter as unhas impecáveis por muito mais tempo. Confira cinco dicas práticas que fazem toda a diferença.

1. Prepare bem as unhas antes de esmaltar

A durabilidade começa na preparação. Retire todo resquício de esmalte anterior, lave as mãos e evite deixar resíduos de creme ou oleosidade nas unhas. Uma superfície limpa garante melhor aderência da base e do esmalte.

2. Use sempre uma boa base

A base não é só proteção contra o amarelamento: ela funciona como um primer, ajudando o esmalte a fixar melhor. Prefira bases fortalecedoras ou niveladoras, que deixam a unha uniforme e prolongam o resultado.

3. Aposte em camadas finas

Nada de exagerar na quantidade de esmalte. Passe camadas finas e uniformes, deixando secar alguns segundos entre uma aplicação e outra. Isso evita bolhas, descascados rápidos e garante acabamento mais duradouro.

4. Finalize com extra brilho ou top coat

O extra brilho, além de dar um acabamento mais bonito, cria uma camada protetora contra lascas. Reaplicá-lo a cada dois ou três dias é um truque simples para renovar o visual e aumentar a durabilidade da esmaltação.

5. Cuide das mãos no dia a dia

O contato com produtos de limpeza e água em excesso é inimigo do esmalte. Sempre que possível, use luvas ao lavar louça ou mexer com produtos químicos. Hidratar as cutículas também ajuda a manter o esmalte intacto por mais tempo.

