5 dicas infalíveis para fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas
Com essas cinco dicas, você garante unhas bonitas e bem cuidadas por vários dias, sem precisar correr para os retoques de última hora
Nada mais frustrante do que sair da manicure ou terminar de pintar as unhas em casa e, em poucos dias, ver o esmalte descascando.
Mas com alguns cuidados simples é possível prolongar a durabilidade da esmaltação e manter as unhas impecáveis por muito mais tempo. Confira cinco dicas práticas que fazem toda a diferença.
1. Prepare bem as unhas antes de esmaltar
A durabilidade começa na preparação. Retire todo resquício de esmalte anterior, lave as mãos e evite deixar resíduos de creme ou oleosidade nas unhas. Uma superfície limpa garante melhor aderência da base e do esmalte.
2. Use sempre uma boa base
A base não é só proteção contra o amarelamento: ela funciona como um primer, ajudando o esmalte a fixar melhor. Prefira bases fortalecedoras ou niveladoras, que deixam a unha uniforme e prolongam o resultado.
3. Aposte em camadas finas
Nada de exagerar na quantidade de esmalte. Passe camadas finas e uniformes, deixando secar alguns segundos entre uma aplicação e outra. Isso evita bolhas, descascados rápidos e garante acabamento mais duradouro.
4. Finalize com extra brilho ou top coat
O extra brilho, além de dar um acabamento mais bonito, cria uma camada protetora contra lascas. Reaplicá-lo a cada dois ou três dias é um truque simples para renovar o visual e aumentar a durabilidade da esmaltação.
5. Cuide das mãos no dia a dia
O contato com produtos de limpeza e água em excesso é inimigo do esmalte. Sempre que possível, use luvas ao lavar louça ou mexer com produtos químicos. Hidratar as cutículas também ajuda a manter o esmalte intacto por mais tempo.