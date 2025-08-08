Queda de cabelo e quebra: o que fazer quando os fios estão mais frágeis que nunca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto a queda está ligada ao desprendimento do fio desde a raiz, a quebra ocorre ao longo do comprimento, resultado de fragilidade na fibra capilar

Perceber mais fios no travesseiro, na escova ou espalhados pela casa pode ser alarmante. A queda e a quebra de cabelo, embora pareçam semelhantes, têm origens diferentes e exigem cuidados específicos.

Ambos os casos indicam que algo não vai bem — e que mudanças na rotina podem ajudar a reverter o quadro.

1. Identifique a diferença entre queda e quebra



Um fio que cai com o bulbo — aquela pequena pontinha branca na extremidade — indica queda. Já a quebra geralmente deixa os fios mais curtos e irregulares, sem o bulbo visível.

Essa observação é importante para entender quais medidas adotar.

2. Reforce a nutrição de dentro para fora



Alimentação desequilibrada, falta de vitaminas e estresse são gatilhos para o enfraquecimento capilar.

Dietas ricas em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B favorecem o crescimento saudável. Em alguns casos, suplementação pode ser necessária, desde que orientada por um profissional.

3. Cuide da saúde do couro cabeludo



Um couro cabeludo limpo, bem hidratado e estimulado é essencial para fios fortes. Massagens suaves durante a lavagem ativam a circulação e favorecem o crescimento.

Evite acúmulo de resíduos de produtos que possam obstruir os folículos.

4. Reduza agressões químicas e térmicas



Alisamentos, descolorações, excesso de chapinha e secador contribuem para a quebra. Se possível, dê intervalos maiores entre procedimentos e prefira ferramentas com controle de temperatura.

5. Invista em tratamentos reconstrutores



Máscaras e ampolas com queratina, colágeno e aminoácidos repõem a massa capilar perdida, devolvendo resistência ao fio. A reconstrução deve ser feita com moderação para evitar rigidez excessiva.

6. Mantenha constância nos cuidados



A recuperação dos fios fragilizados não acontece da noite para o dia.

Uma rotina equilibrada de hidratação, nutrição e reconstrução, associada a hábitos saudáveis, é a chave para que os cabelos voltem a crescer mais fortes e com menos quebra.