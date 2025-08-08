fechar
Cabelo | Notícia

Queda de cabelo e quebra: o que fazer quando os fios estão mais frágeis que nunca

Enquanto a queda está ligada ao desprendimento do fio desde a raiz, a quebra ocorre ao longo do comprimento, resultado de fragilidade na fibra capilar

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/08/2025 às 17:09
Queda de cabelo
Queda de cabelo - fotolgahan/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Perceber mais fios no travesseiro, na escova ou espalhados pela casa pode ser alarmante. A queda e a quebra de cabelo, embora pareçam semelhantes, têm origens diferentes e exigem cuidados específicos.

Enquanto a queda está ligada ao desprendimento do fio desde a raiz, a quebra ocorre ao longo do comprimento, resultado de fragilidade na fibra capilar.

Ambos os casos indicam que algo não vai bem — e que mudanças na rotina podem ajudar a reverter o quadro.

1. Identifique a diferença entre queda e quebra

Um fio que cai com o bulbo — aquela pequena pontinha branca na extremidade — indica queda. Já a quebra geralmente deixa os fios mais curtos e irregulares, sem o bulbo visível.

Leia Também

Essa observação é importante para entender quais medidas adotar.

2. Reforce a nutrição de dentro para fora

Alimentação desequilibrada, falta de vitaminas e estresse são gatilhos para o enfraquecimento capilar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Dietas ricas em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B favorecem o crescimento saudável. Em alguns casos, suplementação pode ser necessária, desde que orientada por um profissional.

3. Cuide da saúde do couro cabeludo

Um couro cabeludo limpo, bem hidratado e estimulado é essencial para fios fortes. Massagens suaves durante a lavagem ativam a circulação e favorecem o crescimento.

Evite acúmulo de resíduos de produtos que possam obstruir os folículos.

4. Reduza agressões químicas e térmicas

Alisamentos, descolorações, excesso de chapinha e secador contribuem para a quebra. Se possível, dê intervalos maiores entre procedimentos e prefira ferramentas com controle de temperatura.

5. Invista em tratamentos reconstrutores

Máscaras e ampolas com queratina, colágeno e aminoácidos repõem a massa capilar perdida, devolvendo resistência ao fio. A reconstrução deve ser feita com moderação para evitar rigidez excessiva.

6. Mantenha constância nos cuidados

A recuperação dos fios fragilizados não acontece da noite para o dia.

Uma rotina equilibrada de hidratação, nutrição e reconstrução, associada a hábitos saudáveis, é a chave para que os cabelos voltem a crescer mais fortes e com menos quebra.

 

Leia também

Conheça a grande tendência de beleza para os lábios neste inverno
lábios saudáveis

Conheça a grande tendência de beleza para os lábios neste inverno
Como proteger os fios do calor da chapinha e secador sem pesar no visual
fios saudáveis

Como proteger os fios do calor da chapinha e secador sem pesar no visual

Compartilhe

Tags