7 erros que podem estar acabando com o seu cabelo sem você perceber

Nem sempre é o uso de química ou a falta de hidratação que danifica o cabelo.

Pequenos hábitos do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos, podem enfraquecer, ressecar e até provocar a quebra dos fios.

Descubra 7 erros comuns que talvez você esteja cometendo sem saber — e que estão sabotando a saúde do seu cabelo.

1. Lavar com água muito quente



A água quente pode até ser relaxante, mas é uma das grandes vilãs dos fios.

Ela abre excessivamente as cutículas do cabelo, retirando a oleosidade natural que protege e dá brilho, deixando-os ressecados e mais propensos à quebra.

2. Prender o cabelo molhado



Fazer coque ou rabo de cavalo logo após o banho é prático, mas perigoso para os fios. O cabelo molhado fica mais elástico e frágil, o que facilita o rompimento.

Além disso, o ambiente úmido é perfeito para proliferação de fungos no couro cabeludo.

3. Exagerar no secador e na chapinha sem proteção térmica



Usar ferramentas de calor sem um bom protetor térmico é quase garantir danos. O calor excessivo degrada a proteína do fio, provocando ressecamento, pontas duplas e perda do movimento natural.

4. Dormir com o cabelo solto e úmido



Ir para a cama com o cabelo molhado ou mesmo solto pode aumentar o atrito com o travesseiro, levando a nós, frizz e quebra. Prefira dormir com ele seco e, se possível, use fronhas de cetim para reduzir o atrito.

5. Não cortar regularmente



Muita gente foge da tesoura para “deixar crescer”, mas isso só piora as pontas ralas e duplas. Cortar a cada três meses, pelo menos, é importante para manter o cabelo forte e saudável.

6. Esquecer do couro cabeludo



Cuidar apenas dos fios e esquecer o couro cabeludo é um erro comum.

É no couro cabeludo que os fios nascem, então manter essa área limpa, hidratada e livre de resíduos é fundamental para o crescimento e saúde do cabelo.

7. Usar produtos inadequados para o seu tipo de cabelo



Nem todo shampoo, condicionador ou finalizador serve para qualquer cabelo. Usar produtos errados pode pesar, ressecar ou até aumentar a oleosidade.

O ideal é entender as necessidades específicas do seu tipo de fio e do seu couro cabeludo.