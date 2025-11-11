fechar
Beleza | Notícia

Carmed lança novos produtos inspirados em Stranger Things para celebrar a última temporada da série

A linha amplia o sucesso do Carmed Waffle, lançado anteriormente e inspirado na personagem Eleven, com aroma que remete ao icônico waffle da produção

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 16:04
Carmed lança novos produtos inspirados em Stranger Things
Carmed lança novos produtos inspirados em Stranger Things - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Carmed, marca de hidratantes labiais da Cimed, anunciou uma nova coleção inspirada em Stranger Things, em homenagem à estreia da última temporada da série, que chega à Netflix no dia 26 de novembro.

A linha amplia o sucesso do Carmed Waffle, lançado anteriormente e inspirado na personagem Eleven, com aroma que remete ao icônico waffle da produção.

Agora, a marca aposta em três novos produtos temáticos: a máscara de hidratação facial do Vecna, o Sabonete Facial Hidratante — com textura de slime e coloração vermelha — e o Carmed Upside Down Waffle, uma nova versão do hidratante labial com o mesmo aroma característico.

Além dos lançamentos, a Carmed firmou uma parceria com a C&A para uma ação especial de divulgação.

A loja conceito da marca no Shopping Center Norte, em São Paulo, vai receber experiências imersivas e brindes exclusivos inspirados na série, celebrando o universo de Stranger Things e a chegada de sua temporada final.

Leia também

Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026
Histórias de 85

Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026
Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida
Séries

Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida

Compartilhe

Tags