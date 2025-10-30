fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 18:58
Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida
Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (30) o trailer oficial da quinta e última temporada de Stranger Things, marcando o início de uma despedida épica. Após o caos que devastou Hawkins, a série retorna em um estado de urgência total, sem recomeços tranquilos e com os heróis emocionalmente abalados. Agora, o grupo enfrenta o desafio definitivo contra Vecna (Jamie Campbell Bower), que surge mais ameaçador do que nunca.

Segundo Millie Bobby Brown, essa será a fase mais intensa de Onze. “Desta vez, ela começa em modo guerreira, pronta para proteger os amigos”, contou a atriz, revelando que a personagem estará em treinamento logo nos primeiros episódios. A nova postura reflete o tom maduro e desesperado que marca o encerramento da história.

O elenco confirmou que o clima é pesado e repleto de perdas. Gaten Matarazzo revelou que Dustin luta para manter a esperança em meio ao colapso da cidade, enquanto Caleb McLaughlin afirmou que Lucas sente o peso de não ter derrotado Vecna: “Todos estão no limite, tentando sobreviver.” Sadie Sink comentou que Max segue em recuperação, ainda marcada pelos traumas do passado, mas com um fio de esperança que mantém o grupo unido.

De volta a Hawkins, Will (Noah Schnapp) reacende antigas memórias e muda as dinâmicas do grupo. A trama, ambientada no outono de 1987, mostra uma cidade sitiada por militares e câmeras por todos os lados, um cenário sufocante, segundo os criadores Matt e Ross Duffer, onde “não há espaço para rotina ou respiro”.

Para o produtor executivo Shawn Levy, a temporada eleva tudo ao máximo: “A ação está em outro patamar, os efeitos visuais também, mas o coração permanece o mesmo.”

O desfecho de Stranger Things será lançado em três partes: Volume 1 em 26 de novembro (quatro episódios), Volume 2 no Natal (três episódios) e o Final na véspera de Ano Novo, sempre às 22h (horário de Brasília). A contagem regressiva para o adeus à série já começou e Hawkins nunca esteve tão perto do fim.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Em 'Tremembé', crimes que chocaram o Brasil dão lugar à hierarquia e às disputas de poder dentro do presídio
CRÍTICA

Em 'Tremembé', crimes que chocaram o Brasil dão lugar à hierarquia e às disputas de poder dentro do presídio
Netflix exibirá os primeiros minutos da 5ª temporada de Stranger Things em evento especial
Netflix

Netflix exibirá os primeiros minutos da 5ª temporada de Stranger Things em evento especial

Compartilhe

Tags