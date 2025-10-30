Temporada final de Stranger Things ganha trailer oficial e antecipa clima de guerra e despedida
A Netflix divulgou nesta quinta-feira (30) o trailer oficial da quinta e última temporada de Stranger Things, marcando o início de uma despedida épica. Após o caos que devastou Hawkins, a série retorna em um estado de urgência total, sem recomeços tranquilos e com os heróis emocionalmente abalados. Agora, o grupo enfrenta o desafio definitivo contra Vecna (Jamie Campbell Bower), que surge mais ameaçador do que nunca.
Segundo Millie Bobby Brown, essa será a fase mais intensa de Onze. “Desta vez, ela começa em modo guerreira, pronta para proteger os amigos”, contou a atriz, revelando que a personagem estará em treinamento logo nos primeiros episódios. A nova postura reflete o tom maduro e desesperado que marca o encerramento da história.
O elenco confirmou que o clima é pesado e repleto de perdas. Gaten Matarazzo revelou que Dustin luta para manter a esperança em meio ao colapso da cidade, enquanto Caleb McLaughlin afirmou que Lucas sente o peso de não ter derrotado Vecna: “Todos estão no limite, tentando sobreviver.” Já Sadie Sink comentou que Max segue em recuperação, ainda marcada pelos traumas do passado, mas com um fio de esperança que mantém o grupo unido.
De volta a Hawkins, Will (Noah Schnapp) reacende antigas memórias e muda as dinâmicas do grupo. A trama, ambientada no outono de 1987, mostra uma cidade sitiada por militares e câmeras por todos os lados, um cenário sufocante, segundo os criadores Matt e Ross Duffer, onde “não há espaço para rotina ou respiro”.
Para o produtor executivo Shawn Levy, a temporada eleva tudo ao máximo: “A ação está em outro patamar, os efeitos visuais também, mas o coração permanece o mesmo.”
O desfecho de Stranger Things será lançado em três partes: Volume 1 em 26 de novembro (quatro episódios), Volume 2 no Natal (três episódios) e o Final na véspera de Ano Novo, sempre às 22h (horário de Brasília). A contagem regressiva para o adeus à série já começou e Hawkins nunca esteve tão perto do fim.