Netflix exibirá os primeiros minutos da 5ª temporada de Stranger Things em evento especial
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix anunciou um evento exclusivo em Los Angeles que exibirá, de forma antecipada, o início da 5ª e última temporada de Stranger Things. A transmissão acontecerá ao vivo no dia 6 de novembro, às 22h (horário de Brasília), e mostrará os primeiros cinco minutos da nova temporada logo após o encerramento do tapete vermelho.
Os fãs que quiserem participar do evento virtual devem se inscrever no site oficial da Netflix. A ação marca o início da contagem regressiva para a estreia da temporada final, que será lançada em três partes: o Volume 1 chega em 26 de novembro com quatro episódios; o Volume 2, em 25 de dezembro com três capítulos; e o Volume 3, com o episódio final, estreia em 31 de dezembro.
Criada pelos irmãos Duffer, Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes que enfrenta forças sobrenaturais na cidade fictícia de Hawkins, nos anos 1980. O elenco principal traz Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de nomes como Winona Ryder, David Harbour, Maya Hawke, Natalia Dyer e Joe Keery. A grande novidade da temporada é a entrada de Linda Hamilton, eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro.
Lançada em 2016, a série se tornou um fenômeno mundial ao misturar ficção científica, terror e aventura com referências aos clássicos dos anos 1980, consolidando-se como uma das produções mais icônicas da história da Netflix.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br