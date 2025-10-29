fechar
Netflix revela pôster inédito e confirma data de estreia da 2ª temporada de One Piece: A Série

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 7:06
A Netflix divulgou o novo pôster da aguardada 2ª temporada de One Piece: A Série e confirmou que os novos episódios chegam à plataforma em 10 de março de 2026. A produção continua acompanhando as aventuras de Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, que retornam aos papéis de Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji.

Além do elenco principal, o novo ano contará com importantes estreias, incluindo Charithra Chandran como Vivi, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Katey Sagal como Drª. Kureha e Joe Manganiello como o temido Crocodile.

A trama deve explorar os eventos que antecedem a saga Alabasta, preparando o terreno para uma futura terceira temporada.

Com visuais renovados e novas locações, a série promete expandir o universo criado por Eiichiro Oda, mantendo o equilíbrio entre ação, humor e emoção que conquistou fãs no mundo todo. A primeira temporada segue disponível na Netflix.

