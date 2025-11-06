Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os fãs de Stranger Things já podem se preparar para uma nova viagem ao universo sombrio de Hawkins. A Netflix divulgou o primeiro teaser oficial de Stranger Things: Histórias de 85, série animada derivada da produção criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, com estreia confirmada para 2026.

A trama se passa entre os eventos da segunda e da terceira temporada e promete explorar um inverno rigoroso em Hawkins, onde Onze, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max enfrentarão uma nova ameaça sobrenatural. O grupo precisará desvendar um mistério que mistura terror, amizade e nostalgia, agora em um formato totalmente animado.

Além dos personagens originais, a série apresentará Nikki, uma nova integrante que promete adicionar uma dinâmica inédita ao grupo. O elenco de voz traz Brooklyn Davey Norstedt como Onze, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, EJ (Elisha) Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will e Brett Gipson como Hopper. Entre as vozes adicionais estão Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.

Em vídeo promocional, os irmãos Duffer explicaram que Histórias de 85 nasceu do desejo de homenagear os clássicos desenhos animados dos anos 1980. Segundo eles, o formato em animação permitiu expandir o mundo de Hawkins com mais liberdade criativa. O projeto tem direção e produção executiva de Eric Robles (Fanboy e Chum Chum, Glitch Techs), com produção do estúdio australiano Flying Bark Productions, o mesmo responsável por Garota da Lua e Dinossauro Diabólico da Marvel e E se…?.

Com a promessa de unir nostalgia, mistério e aventura, Stranger Things: Histórias de 85 chega como um presente para os fãs da série: uma nova jornada no mundo invertido, agora em cores vibrantes e cheias de ação.