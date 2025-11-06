fechar
Observatório da Tv | Notícia

Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 20:37
Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026
Netflix divulga anúncio oficial de Stranger Things: Histórias de 85 e confirma estreia para 2026 - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de Stranger Things já podem se preparar para uma nova viagem ao universo sombrio de Hawkins. A Netflix divulgou o primeiro teaser oficial de Stranger Things: Histórias de 85, série animada derivada da produção criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, com estreia confirmada para 2026.

A trama se passa entre os eventos da segunda e da terceira temporada e promete explorar um inverno rigoroso em Hawkins, onde Onze, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max enfrentarão uma nova ameaça sobrenatural. O grupo precisará desvendar um mistério que mistura terror, amizade e nostalgia, agora em um formato totalmente animado.

Além dos personagens originais, a série apresentará Nikki, uma nova integrante que promete adicionar uma dinâmica inédita ao grupo. O elenco de voz traz Brooklyn Davey Norstedt como Onze, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, EJ (Elisha) Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will e Brett Gipson como Hopper. Entre as vozes adicionais estão Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.

Em vídeo promocional, os irmãos Duffer explicaram que Histórias de 85 nasceu do desejo de homenagear os clássicos desenhos animados dos anos 1980. Segundo eles, o formato em animação permitiu expandir o mundo de Hawkins com mais liberdade criativa. O projeto tem direção e produção executiva de Eric Robles (Fanboy e Chum Chum, Glitch Techs), com produção do estúdio australiano Flying Bark Productions, o mesmo responsável por Garota da Lua e Dinossauro Diabólico da Marvel e E se…?.

Com a promessa de unir nostalgia, mistério e aventura, Stranger Things: Histórias de 85 chega como um presente para os fãs da série: uma nova jornada no mundo invertido, agora em cores vibrantes e cheias de ação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24
gastronomia

Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24
Dorama que marcou época está disponível na Netflix e vai te emocionar do início ao fim
dorama

Dorama que marcou época está disponível na Netflix e vai te emocionar do início ao fim

Compartilhe

Tags