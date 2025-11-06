Dorama que marcou época está disponível na Netflix e vai te emocionar do início ao fim
Se você é fã de doramas, prepare-se para reviver um grande clássico! O Príncipe do Café (Coffee Prince), um dos dramas sul-coreanos mais amados, está disponível na Netflix. Lançado em 2007, esse romance marcou época com sua trama envolvente, personagens carismáticos e uma proposta inovadora para a época.
A história segue Go Eun-chan (Yoon Eun-hye), uma jovem cheia de coragem que precisa se virar para ajudar sua família. Com uma aparência andrógina e um estilo único, ela acaba sendo confundida com um homem o tempo todo. Essa confusão leva Eun-chan a ser contratada por Choi Han-kyul (Gong Yoo), um herdeiro rico que não se interessa pelos negócios da família. Sem saber a verdadeira identidade de Eun-chan, Han-kyul a coloca para trabalhar no seu café, onde todos os outros funcionários são homens. Ao longo do tempo, sentimentos complicados começam a surgir, resultando em momentos de paixão e dilemas emocionais.
Além de Gong Yoo e Yoon Eun-hye, o elenco conta com Lee Sun-kyun e Chae Jung-an, que trazem ainda mais brilho à trama. O dorama se destaca não apenas pela história de amor, mas também por abordar questões sobre identidade e os desafios de se amar além das aparências.
Com a chegada à Netflix, O Príncipe do Café ganha uma nova chance de encantar uma nova geração de fãs, além de proporcionar aos antigos admiradores a oportunidade de reviver esse marco dos doramas. Se você ainda não conhece essa obra-prima, agora é a hora de embarcar nessa história envolvente e cheia de emoção.