Caçadores de detritos no espaço e um segredo que muda o jogo
Disponível no catálogo da Netflix, o filme Nova Ordem Espacial (título original Seungriho), lançado em 2021, é uma produção sul-coreana dirigida por Jo Sung-hee. Ambientado no ano de 2092, o enredo acompanha um grupo de quatro rebeldes que trabalha coletando detritos espaciais em órbita da Terra, em meio à degradação ambiental e à desigualdade social que marcam o cenário.
A tripulação da nave The Victory encontra, em uma das missões, uma humanoide com valor extraordinário — o que desencadeia o envolvimento deles em uma trama de poder, exploração e sobrevivência. O filme aborda a divisão entre uma elite que vive em estações espaciais luxuosas e uma massa que trabalha nos escombros do espaço, criando pano de fundo para conflitos sobre dignidade, liberdade e futuro.
Com duração aproximada de 2h16min e classificação indicativa para maiores de 14 anos no Brasil, a produção oferece áudio original em coreano com versões dubladas ou legendadas em português, inglês e outros idiomas.
Para assinantes da Netflix que buscam ficção científica com ambientação global e atores sul-coreanos de destaque como Song Joong-ki e Kim Tae-ri, “Nova Ordem Espacial” representa uma das mais ambiciosas ofertas no catálogo internacional.
