Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24

A produção será realizada em parceria com o renomado estúdio A24, conhecido por sucessos do cinema e da televisão

O jogo de culinária “Overcooked” vai ganhar uma adaptação em formato de reality show competitivo na Netflix.

A produção será realizada em parceria com o renomado estúdio A24, conhecido por sucessos do cinema e da televisão. A informação foi divulgada pelo site Deadline, que confirmou a aquisição dos direitos do game pela produtora.

A proposta é transformar a dinâmica caótica e divertida do jogo em um programa de competição, nos moldes de produções como “Nailed It!” e “Floor Is Lava”, ambos disponíveis no catálogo da plataforma.

Assim como nas versões digitais, os participantes deverão lidar com o ritmo acelerado das cozinhas, enfrentando provas de cooperação, criatividade e agilidade.

A Ghost Town Games, desenvolvedora original do jogo, também participará do projeto, contribuindo com o conceito e a ambientação da competição.

Essa será a primeira incursão da A24 no universo dos reality shows, marcando um novo passo na trajetória da produtora, que se destacou nos últimos anos com títulos de sucesso como Euphoria e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Lançado originalmente em 2016, Overcooked conquistou fãs ao redor do mundo por combinar humor, caos e estratégia em desafios culinários que exigem trabalho em equipe.

Agora, a Netflix pretende levar essa mesma energia para as telas em uma experiência ao vivo que promete agradar tanto os gamers quanto os amantes de realities de competição.