fechar
Reality | Notícia

Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24

A produção será realizada em parceria com o renomado estúdio A24, conhecido por sucessos do cinema e da televisão

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/11/2025 às 16:58
Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24
Netflix vai criar reality show inspirado no jogo 'Overcooked', com produção da A24 - Divulgação/PlayStation

Clique aqui e escute a matéria

O jogo de culinária “Overcooked” vai ganhar uma adaptação em formato de reality show competitivo na Netflix.

A produção será realizada em parceria com o renomado estúdio A24, conhecido por sucessos do cinema e da televisão. A informação foi divulgada pelo site Deadline, que confirmou a aquisição dos direitos do game pela produtora.

A proposta é transformar a dinâmica caótica e divertida do jogo em um programa de competição, nos moldes de produções como “Nailed It!” e “Floor Is Lava”, ambos disponíveis no catálogo da plataforma.

Assim como nas versões digitais, os participantes deverão lidar com o ritmo acelerado das cozinhas, enfrentando provas de cooperação, criatividade e agilidade.

A Ghost Town Games, desenvolvedora original do jogo, também participará do projeto, contribuindo com o conceito e a ambientação da competição.

Essa será a primeira incursão da A24 no universo dos reality shows, marcando um novo passo na trajetória da produtora, que se destacou nos últimos anos com títulos de sucesso como Euphoria e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Lançado originalmente em 2016, Overcooked conquistou fãs ao redor do mundo por combinar humor, caos e estratégia em desafios culinários que exigem trabalho em equipe.

Agora, a Netflix pretende levar essa mesma energia para as telas em uma experiência ao vivo que promete agradar tanto os gamers quanto os amantes de realities de competição.

Leia também

Caçadores de detritos no espaço e um segredo que muda o jogo
Netflix

Caçadores de detritos no espaço e um segredo que muda o jogo
O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz
Netflix

O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz

Compartilhe

Tags