fechar
Observatório da Tv | Notícia

O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 7:07
O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz
O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no catálogo da Netflix, o filme O Silêncio da Cidade Branca (El Silencio de la Ciudad Blanca), dirigido por Daniel Calparsoro, é uma produção espanhola lançada em 2020. A história se passa em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, onde dois corpos são encontrados em uma cripta de catedral, despertando a atenção do agente especialista em perfis criminais Unai López de Ayala, interpretado por Javier Rey.

O caso ganha complexidade quando os assassinatos seguem o mesmo padrão de crimes ocorridos vinte anos antes, atribuídos a Tasio Ortiz de Zárate, um homem prestes a deixar a prisão.

Baseado no romance homônimo de Eva García Sáenz de Urturi, o enredo incorpora elementos simbólicos como rituais, referências históricas e a presença constante das abelhas, criando uma atmosfera densa de mistério e investigação.

Com cerca de 1h50 de duração, a obra aborda temas como legado criminoso, culpa e memórias violentas, tendo o País Basco como pano de fundo cultural e emocional. O Silêncio da Cidade Branca se destaca na Netflix por unir drama policial e reflexões sobre o peso do passado em meio à busca por justiça.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Caçadores de detritos no espaço e um segredo que muda o jogo
Netflix

Caçadores de detritos no espaço e um segredo que muda o jogo
A série da Netflix que ajudou a localizar uma adolescente desaparecida há seis anos
Mistérios Sem Solução

A série da Netflix que ajudou a localizar uma adolescente desaparecida há seis anos

Compartilhe

Tags