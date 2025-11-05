O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no catálogo da Netflix, o filme O Silêncio da Cidade Branca (El Silencio de la Ciudad Blanca), dirigido por Daniel Calparsoro, é uma produção espanhola lançada em 2020. A história se passa em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, onde dois corpos são encontrados em uma cripta de catedral, despertando a atenção do agente especialista em perfis criminais Unai López de Ayala, interpretado por Javier Rey.

O caso ganha complexidade quando os assassinatos seguem o mesmo padrão de crimes ocorridos vinte anos antes, atribuídos a Tasio Ortiz de Zárate, um homem prestes a deixar a prisão.

Baseado no romance homônimo de Eva García Sáenz de Urturi, o enredo incorpora elementos simbólicos como rituais, referências históricas e a presença constante das abelhas, criando uma atmosfera densa de mistério e investigação.

Com cerca de 1h50 de duração, a obra aborda temas como legado criminoso, culpa e memórias violentas, tendo o País Basco como pano de fundo cultural e emocional. O Silêncio da Cidade Branca se destaca na Netflix por unir drama policial e reflexões sobre o peso do passado em meio à busca por justiça.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br