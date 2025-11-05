O Silêncio da Cidade Branca revisita crimes antigos em Vitoria-Gasteiz
Disponível no catálogo da Netflix, o filme O Silêncio da Cidade Branca (El Silencio de la Ciudad Blanca), dirigido por Daniel Calparsoro, é uma produção espanhola lançada em 2020. A história se passa em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, onde dois corpos são encontrados em uma cripta de catedral, despertando a atenção do agente especialista em perfis criminais Unai López de Ayala, interpretado por Javier Rey.
O caso ganha complexidade quando os assassinatos seguem o mesmo padrão de crimes ocorridos vinte anos antes, atribuídos a Tasio Ortiz de Zárate, um homem prestes a deixar a prisão.
Baseado no romance homônimo de Eva García Sáenz de Urturi, o enredo incorpora elementos simbólicos como rituais, referências históricas e a presença constante das abelhas, criando uma atmosfera densa de mistério e investigação.
Com cerca de 1h50 de duração, a obra aborda temas como legado criminoso, culpa e memórias violentas, tendo o País Basco como pano de fundo cultural e emocional. O Silêncio da Cidade Branca se destaca na Netflix por unir drama policial e reflexões sobre o peso do passado em meio à busca por justiça.
