Carmed lança edição limitada de hidratante labial inspirada em Stranger Things
A novidade tem como proposta unir hidratação e cultura pop em um produto pensado especialmente para o período do Halloween
A Carmed, marca de hidratantes labiais da Cimed, lança uma nova parceria com a Netflix para celebrar a reta final de Stranger Things.
O produto, que chega ao mercado em edição limitada, é inspirado na personagem Eleven e promete conquistar os fãs da série com um toque nostálgico e divertido.
Com aroma de waffle, alimento favorito da protagonista, o Carmed Stranger Things aposta em uma embalagem vibrante em tom de amarelo, que mistura referências dos anos 1980 com elementos sombrios que remetem ao Mundo Invertido.
A proposta é unir hidratação e cultura pop em um produto pensado especialmente para o período do Halloween.
“Stranger Things é um fenômeno cultural que traduz exatamente a essência de Carmed – diversão, autenticidade e conexão com o público. Esse lançamento celebra amizades, momentos compartilhados e mergulha junto com os fãs em uma experiência única. Estamos animados em marcar o Halloween com um produto que une hidratação, nostalgia e cultura pop”, afirma Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed e Head de Carmed.
A campanha de divulgação também inclui ações de experiência. A marca estreia a Casa Carmed Trancoso, entre os dias 24 e 26 de outubro, reunindo influenciadores do TikTok e do Instagram em uma imersão com desafios, “pegadinhas de terror” e conteúdos exclusivos.
O evento culmina na revelação oficial do novo produto, fortalecendo a conexão da marca com a Geração Z.
O Carmed Stranger Things estará disponível a partir deste domingo (26) nas principais farmácias do país, com preço sugerido de R$ 24,90.