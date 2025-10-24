Stranger Things faz história e leva último episódio da série para mais de 350 cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix anunciou que o desfecho de Stranger Things ganhará uma despedida digna de cinema. O último episódio da série, intitulado The Rightside Up, terá duas horas de duração e será exibido no dia 31 de dezembro simultaneamente na plataforma de streaming e em mais de 350 salas de cinema nos Estados Unidos.

A exibição nos cinemas será exclusiva por apenas um dia, e a venda de ingressos ainda terá detalhes divulgados. No Brasil, no entanto, o capítulo final estará disponível apenas pela Netflix.

A quinta e última temporada será lançada em três volumes. O primeiro, com quatro episódios, chega em 26 de novembro; o segundo, com três episódios, estreia em 25 de dezembro; e o terceiro volume traz apenas o episódio final, disponível em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Ambientada na cidade de Hawkins nos anos 1980, a série acompanha um grupo de amigos enfrentando criaturas do Mundo Invertido e segredos do governo. O elenco principal reúne Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Winona Ryder, David Harbour, Maya Hawke, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. A grande novidade da temporada é a chegada de Linda Hamilton, eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro.

Desde sua estreia em 2016, Stranger Things se tornou um fenômeno global ao misturar ficção científica, terror e nostalgia dos clássicos dos anos 1980. Criada pelos irmãos Duffer, a produção encerra sua história principal, mas abre caminho para derivados já confirmados, como a peça The First Shadow e futuras séries ambientadas no mesmo universo.

