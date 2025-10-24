fechar
Observatório da Tv | Notícia

Stranger Things faz história e leva último episódio da série para mais de 350 cinemas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/10/2025 às 7:10
Stranger Things faz história e leva último episódio da série para mais de 350 cinemas
Stranger Things faz história e leva último episódio da série para mais de 350 cinemas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix anunciou que o desfecho de Stranger Things ganhará uma despedida digna de cinema. O último episódio da série, intitulado The Rightside Up, terá duas horas de duração e será exibido no dia 31 de dezembro simultaneamente na plataforma de streaming e em mais de 350 salas de cinema nos Estados Unidos.

A exibição nos cinemas será exclusiva por apenas um dia, e a venda de ingressos ainda terá detalhes divulgados. No Brasil, no entanto, o capítulo final estará disponível apenas pela Netflix.

A quinta e última temporada será lançada em três volumes. O primeiro, com quatro episódios, chega em 26 de novembro; o segundo, com três episódios, estreia em 25 de dezembro; e o terceiro volume traz apenas o episódio final, disponível em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Ambientada na cidade de Hawkins nos anos 1980, a série acompanha um grupo de amigos enfrentando criaturas do Mundo Invertido e segredos do governo. O elenco principal reúne Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Winona Ryder, David Harbour, Maya Hawke, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. A grande novidade da temporada é a chegada de Linda Hamilton, eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro.

Desde sua estreia em 2016, Stranger Things se tornou um fenômeno global ao misturar ficção científica, terror e nostalgia dos clássicos dos anos 1980. Criada pelos irmãos Duffer, a produção encerra sua história principal, mas abre caminho para derivados já confirmados, como a peça The First Shadow e futuras séries ambientadas no mesmo universo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso
entretenimento

Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso
Criadores de Stranger Things comentam possibilidade de Eddie retornar na última temporada
Séries

Criadores de Stranger Things comentam possibilidade de Eddie retornar na última temporada

Compartilhe

Tags