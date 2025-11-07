Galaxy Collection: Nina Makeup lança edição limitada com brilho inspirado nas estrelas
Nova linha cápsula da marca maranhense aposta em texturas sofisticadas, efeitos cósmicos e produtos colecionáveis que unem inovação e luxo acessível
O universo da beleza acaba de ganhar um novo ponto de luz. A Nina Makeup apresenta sua mais nova criação: Galaxy Collection, uma coleção cápsula e de edição limitada que traduz o brilho das estrelas em produtos pensados para transformar qualquer produção em um visual glamuroso e moderno.
Inspirada na energia cósmica e no encanto do espaço, a linha aposta em acabamentos refinados e fórmulas inovadoras, desenvolvidas para quem vê o brilho como parte essencial da própria identidade.
“Galaxy nasceu para celebrar a liberdade criativa e a força transformadora da beleza. Queremos que nossas consumidoras se sintam estrelas, seja no look do dia a dia ou em ocasiões especiais”, explica Shirley Costa, CEO e fundadora da marca.
Edição limitada com toque premium
Com produtos que unem tecnologia, estética e desejo, a coleção reforça o posicionamento premium da Nina Makeup, conectando a marca às tendências internacionais sem perder o DNA autoral e vibrante que marca sua trajetória.
Entre os destaques está a Paleta Chroma Galaxy Ursa Maior (R$ 79,90), que traz seis tons exclusivos com acabamentos que variam entre matte, metálico, amanteigado, cintilante e glitter gel. O produto ainda estreia uma inovação inédita no Brasil: o Body Glitter Gel prensado em paleta, pensado para uso no rosto, corpo e até nos cabelos.
Outro lançamento é o Gloss Galaxy (R$ 39,90), inspirado na tendência K-beauty, que entrega o efeito glasting lips, brilho vítreo e cor translúcida em três versões: Sedna, Saturno e Marte. O aplicador acrílico com ponta de silicone garante precisão e conforto no uso.
Já o Iluminador Plutão (R$ 39,90) aposta em um glow holográfico que mistura tons de rosa e azul em textura soft powder cream, oferecendo pigmento ultrafino e acabamento radiante para todos os tons de pele.
Fechando o portfólio, o Blush Chroma Glow (R$ 42,90) combina cor vibrante e luminosidade imediata, dispensando o uso de iluminador. Disponível nas cores Mercúrio, Vênus e Júpiter, o produto traz textura sedosa e acabamento natural com um toque glam.
A Galaxy Collection é uma edição limitada, sem reposição, e já está disponível no e-commerce oficial da marca.